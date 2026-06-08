Leon XIV.a aita santuak migratzaileei babesa, harrera eta integraziorako benetako aukerak ematea eskatu du
Historian lehen aldiz, aita santu batek hitzaldia eman du Espainiako Kongresuan. Besteak beste, abortuaren eta eutanasiaren kontra hitz egin du, estatuen berrarmatzea salatu eta aurkaria deskalifikatzea kritikatu.
Leon XIV.a aita santuak giza duintasuna erdigunean jartzea aldarrikatu du Espainiako Kongresuan astelehen honetan egin duen hitzaldian, eta migrazioaren krisiaren aurrean migratzaileei babesa, harrera eta integraziorako benetako aukerak ematea.
Benedikto XVI.a aita santuak 2011n Alemaniako Parlamentuan esandakoa bere egin du Leon XIV.ak, eta klase politikoari gogorarazi dio bizi-baldintza duinak bermatu egin behar dira, eta hori ezin dela unean uneko egoera politikoaren araberakoa izan.
Abortuaren eta eutanasiaren aurka
Eutanasia eta abortua zuzenean aipatu gabe, baina bizitzaren aldeko defentsa irmoa egin du aita santuak. Horren esanetan, bizitza defendatzea zibilizazioaren beraren helburu bat da, eta horregatik giza bizitza oro aitortu eta zaintzeko deia egin du, sorkuntzatik gainbehera naturala gertatzen den arte.
"Bizitzak oinarrizko balio izateari uzten badio zer etorkizun izango dute gure gizarteek?", galdetu du aita santuak.
Berrarmatzeari ez
Ameriketako Estatu Batuetako lehen pontifizeak kritikatu egin du nazioarteko egoera hauskorraren aurrean estatuak berrarmatzea izatea Europaren eta nazioartearen zati baten erantzuna.
Aita santuaren arabera, bakeak ausardia eta erantzukizun etikoa ez ezik, herri bakoitzaren nortasuna eta nazioarteko zuzenbidea errespetatzea eskatzen du.
Halaber, armekin benetako bake iraunkorra eraikitzea ezinezkoa dela esan du.
Horrez gain, benetako segurtasuna lortzeko oinarriak justizia, elkarrizketa, nazioarteko zuzenbidea eta herriak errespetatzea direla nabarmendu du.
Hizkera bakezalea erabiltzeko deia
Aita santuak adierazi duenez, aniztasun politikoak ez du ekarri behar aurkaria deskalifikatzea. Ildo horretan, hizkera zaintzea eskatu du, beti ere, inor lotsarazi gabe eta pertsona ororen duintasuna errespetatuz.
Gainera, "arlo juridikoa eta morala nahastu gabe", botere publikoaren eremua mugarritzearen eta muga moralak jartzearen alde hitz egin du.
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