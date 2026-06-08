EITB DATA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cada vez cocinamos menos: el consumo de platos praparados crece un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra

Euskadi y Navarra reducen el consumo de alimentos en el hogar mientras aumenta la compra de comida preparada. La falta de tiempo emerge como el principal motivo.

Euskaraz irakurri: Janari gutxiago prestatzeko eta plater gehiago prestatzeko: horrela aldatzen dira elikadura ohiturak Hegoaldean
author image

EITB

Última actualización

La forma de alimentarse en Hegoalde está cambiando. Mientras disminuye el consumo de alimentos destinados a cocinar en casa, los platos preparados ganan cada vez más espacio en la cesta de la compra.

Los datos del último informe de EITB Data reflejan una transformación que se viene produciendo desde hace años, pero que se ha acelerado en el último lustro. En apenas 25 años, el consumo de platos preparados ha aumentado un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra.

El fenómeno se intensifica especialmente entre 2019 y 2025. Durante esos años continúa descendiendo la compra de alimentos para cocinar, mientras aumenta el consumo de comidas listas para consumir.

Aunque Euskadi y Navarra siguen situándose por debajo de la media estatal en consumo de platos preparados, la dirección es clara: cada vez se cocina menos y se delega más parte de la preparación de las comidas.

No hablamos solo de pizza o comida rápida

La imagen tradicional asociada a los platos preparados no siempre coincide con la realidad que reflejan los datos. Cuando se habla de comida preparada no se hace referencia únicamente a pizzas congeladas o comida rápida. En esta categoría entran tortillas, sopas, cremas, ensaladas, platos refrigerados y numerosas recetas listas para consumir o simplemente calentar.

El informe muestra además que este tipo de alimentación forma parte de la rutina doméstica. El 86,6 % de los platos preparados se consumen en casa.

¿Por qué crece tanto el consumo de platos preparados? 

La respuesta más repetida por los consumidores es la falta de tiempo. Más de seis de cada diez personas señalan este motivo como principal razón para recurrir a este tipo de productos.

A ello se suman otras cuestiones como la comodidad, la posibilidad de disponer de una mayor variedad de platos o la facilidad para resolver comidas puntuales sin necesidad de cocinar.

La evolución de los hábitos laborales, los cambios en la organización familiar y la búsqueda de soluciones rápidas para el día a día ayudan a explicar una tendencia que lleva años consolidándose.

Cocinar o comprar hecho: ¿qué opina la gente?

18:00 - 20:00

El auge de los “mercaurantes”

El crecimiento de los platos preparados también está transformando el papel de los supermercados. Según el informe, más de ocho de cada diez euros gastados en platos preparados se realizan en supermercados e hipermercados. Estos establecimientos ya no son únicamente lugares donde comprar ingredientes para cocinar, sino también espacios donde adquirir comidas prácticamente listas para consumir.

En los últimos años se han multiplicado las secciones de comida preparada, los mostradores especializados e incluso las zonas habilitadas para comer dentro del propio establecimiento.

Algunas asociaciones del sector hostelero han bautizado este fenómeno como los “mercaurantes”, una mezcla entre mercado y restaurante. El término resume un cambio más profundo: la frontera entre cocinar en casa, comprar comida preparada o comer fuera es cada vez más difusa.

Aunque el consumo de platos preparados crece con fuerza, siguen representando una parte relativamente pequeña de todo lo que comemos. En 2025, cada habitante de Euskadi consume una media de 87,5 kilos de alimentos al año, frente a 72,7 kilos en Navarra

Dentro de esa cesta alimentaria, los platos preparados ganan peso de forma progresiva y ya alcanzan cerca de 15 kilos por persona en ambos territorios. Es decir, todavía estamos lejos de sustituir la cocina tradicional, pero cada vez una mayor parte de nuestra alimentación procede de productos listos para consumir o calentar.

Comunidad Autonóma Vasca Navarra EITB Data Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denuncian una agresión sexual a una mujer durante las fiestas de Etxebarri

En Bizkaia, en Etxebarri, se ha llevado a cabo una concentración para denunciar la agresión sexual ocurrida esta pasada madrugada en las fiestas del barrio de San Antonio, una protesta a la que se han sumado el Ayuntamiento, la comisión de fiestas y las asociaciones de txosnas. Hoy se ha desarrollado una concentración para mostrar su enérgica repulsa a un acto de violencia inaceptable, dicen, que impide la convivencia y que las mujeres puedan andar con seguridad.

Adimen desgaitasuna duten kideak Erain proiektuan dabiltza lanean, itsasontzien arotzerian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lantegi Batuak e Itsas Museum de Bilbao colaboran en el proyecto de carpintería Erain

La organización Lantegi Batuak que trabaja en Bizkaia promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual ha puesto en marcha una colaboración especial junto al Itsas Museum de Bilbao. Varias personas con discapacidad intelectual han comenzado a trabajar en Erain, el taller de carpintería de embarcaciones tradicionales del museo.

Cargar más
Publicidad
X