Cada vez cocinamos menos: el consumo de platos praparados crece un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra
Euskadi y Navarra reducen el consumo de alimentos en el hogar mientras aumenta la compra de comida preparada. La falta de tiempo emerge como el principal motivo.
La forma de alimentarse en Hegoalde está cambiando. Mientras disminuye el consumo de alimentos destinados a cocinar en casa, los platos preparados ganan cada vez más espacio en la cesta de la compra.
Los datos del último informe de EITB Data reflejan una transformación que se viene produciendo desde hace años, pero que se ha acelerado en el último lustro. En apenas 25 años, el consumo de platos preparados ha aumentado un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra.
El fenómeno se intensifica especialmente entre 2019 y 2025. Durante esos años continúa descendiendo la compra de alimentos para cocinar, mientras aumenta el consumo de comidas listas para consumir.
Aunque Euskadi y Navarra siguen situándose por debajo de la media estatal en consumo de platos preparados, la dirección es clara: cada vez se cocina menos y se delega más parte de la preparación de las comidas.
No hablamos solo de pizza o comida rápida
La imagen tradicional asociada a los platos preparados no siempre coincide con la realidad que reflejan los datos. Cuando se habla de comida preparada no se hace referencia únicamente a pizzas congeladas o comida rápida. En esta categoría entran tortillas, sopas, cremas, ensaladas, platos refrigerados y numerosas recetas listas para consumir o simplemente calentar.
El informe muestra además que este tipo de alimentación forma parte de la rutina doméstica. El 86,6 % de los platos preparados se consumen en casa.
¿Por qué crece tanto el consumo de platos preparados?
La respuesta más repetida por los consumidores es la falta de tiempo. Más de seis de cada diez personas señalan este motivo como principal razón para recurrir a este tipo de productos.
A ello se suman otras cuestiones como la comodidad, la posibilidad de disponer de una mayor variedad de platos o la facilidad para resolver comidas puntuales sin necesidad de cocinar.
La evolución de los hábitos laborales, los cambios en la organización familiar y la búsqueda de soluciones rápidas para el día a día ayudan a explicar una tendencia que lleva años consolidándose.
Cocinar o comprar hecho: ¿qué opina la gente?
El auge de los “mercaurantes”
El crecimiento de los platos preparados también está transformando el papel de los supermercados. Según el informe, más de ocho de cada diez euros gastados en platos preparados se realizan en supermercados e hipermercados. Estos establecimientos ya no son únicamente lugares donde comprar ingredientes para cocinar, sino también espacios donde adquirir comidas prácticamente listas para consumir.
En los últimos años se han multiplicado las secciones de comida preparada, los mostradores especializados e incluso las zonas habilitadas para comer dentro del propio establecimiento.
Algunas asociaciones del sector hostelero han bautizado este fenómeno como los “mercaurantes”, una mezcla entre mercado y restaurante. El término resume un cambio más profundo: la frontera entre cocinar en casa, comprar comida preparada o comer fuera es cada vez más difusa.
Aunque el consumo de platos preparados crece con fuerza, siguen representando una parte relativamente pequeña de todo lo que comemos. En 2025, cada habitante de Euskadi consume una media de 87,5 kilos de alimentos al año, frente a 72,7 kilos en Navarra.
Dentro de esa cesta alimentaria, los platos preparados ganan peso de forma progresiva y ya alcanzan cerca de 15 kilos por persona en ambos territorios. Es decir, todavía estamos lejos de sustituir la cocina tradicional, pero cada vez una mayor parte de nuestra alimentación procede de productos listos para consumir o calentar.
EITB DATA
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