Cada vez cocinamos menos: el consumo de platos praparados crece un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra

La forma de alimentarse en Hegoalde está cambiando. Mientras disminuye el consumo de alimentos destinados a cocinar en casa, los platos preparados ganan cada vez más espacio en la cesta de la compra.

Los datos del último informe de EITB Data reflejan una transformación que se viene produciendo desde hace años, pero que se ha acelerado en el último lustro. En apenas 25 años, el consumo de platos preparados ha aumentado un 150 % en Euskadi y un 133 % en Navarra.

El fenómeno se intensifica especialmente entre 2019 y 2025. Durante esos años continúa descendiendo la compra de alimentos para cocinar, mientras aumenta el consumo de comidas listas para consumir.

Aunque Euskadi y Navarra siguen situándose por debajo de la media estatal en consumo de platos preparados, la dirección es clara: cada vez se cocina menos y se delega más parte de la preparación de las comidas.