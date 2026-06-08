El menú del día se encarece por encima de los salarios y la inflación en los últimos tres años
En Euskadi cuesta 15,8 euros, el precio más alto del Estado junto a Baleares. Navarra tampoco se queda atrás: 14,9 euros, ambos por encima de la media estatal, situada en torno a los 14,2 euros.
El menú del día ya no es lo que era, y los datos muestran que el encarecimiento se acelera. Según el último informe de EITB Data, el menú del día se ha encarecido por encima de los salarios y la inflación en los últimos tres años.
Comer fuera de casa un menú en Euskadi cuesta de media 15,8 euros, el precio más alto del Estado junto a Baleares (16 euros). Navarra tampoco se queda atrás: 14,9 euros, ambos por encima de la media estatal, situada en torno a los 14,2 euros.
Pero el dato más llamativo no es solo el precio actual, sino la velocidad a la que ha aumentado.
Euskadi tiene históricamente un menú del día más caro que la media del Estado. Atendiendo a los datos del informe, en 9 años el menú del día se ha encarecido el 26,4 % (3,3 euros). Mientras, en Navarra el menú del día se ha crecido en 9 años el 21,1 % (2,6 euros).
Llama la atención que la subida se concentra especialmente en los últimos tres años. Entre 2022 y 2025 el incremento prácticamente iguala al registrado entre 2016 y 2022, pese a producirse en la mitad de tiempo. En Euskadi se encareció 1,7 euros, y en Navarra subió 1,4 euros.
El menú del día se encarece más que la inflación en Euskadi
El precio del menú del día no solo ha subido en los últimos años: en Euskadi lo ha hecho a un ritmo superior al de la inflación general. Entre 2016 y 2025, el coste medio del menú del día aumentó un 26,4 %, por encima del IPC general acumulado en ese mismo periodo (25,2 %).
La situación es distinta en Navarra. Aunque el menú también se ha encarecido de forma notable, con un incremento del 21,1 %, la subida se sitúa por debajo tanto de la registrada en Euskadi como de la inflación acumulada en la comunidad foral (24,9 %).
Sin embargo, el verdadero acelerón se produce en los últimos tres años. Desde 2022, el precio del menú ha crecido más que el IPC general en Euskadi, Navarra y el conjunto del Estado. Navarra destaca especialmente en este periodo, con un aumento del 13,7 %, incluso superior al registrado en Euskadi (12,1 %).
Aun así, el encarecimiento de los menús se mantiene por debajo de la evolución de los precios de los servicios de restauración y comidas en general, salvo en el caso navarro durante el periodo más reciente.
Una subida que se nota en el bolsillo...
La comparación con los salarios permite medir mejor el impacto real de esta evolución.
En Euskadi, los sueldos han aumentado un 20,9 % desde 2016, una cifra importante, pero insuficiente para seguir el ritmo de los menús del día. Es decir, el menú se ha encarecido más que los salarios.
Navarra presenta el escenario contrario. Los salarios han aumentado un 29,4 % en el mismo periodo, claramente por encima del incremento del menú del día.
La misma tendencia se observa si se analiza únicamente el periodo 2022-2025. En Euskadi, los salarios crecen un 10,2 %, mientras que el menú aumenta un 12,1 %. En Navarra, ambas variables evolucionan prácticamente al mismo ritmo: 13,1 % y 13,7 %, respectivamente.
...aunque el esfuerzo para pagarlo apenas cambia
Pese a que Euskadi mantiene uno de los menús más caros del Estado, el esfuerzo económico que supone para una persona trabajadora se mantiene relativamente estable.
Según la estimación realizada en el informe, comer menú del día durante toda una jornada laboral tipo (230 días al año) supone destinar alrededor del 11 % del salario medio anual. La proporción es muy similar en los tres ámbitos analizados: 11,4 % en Euskadi, 11,2 % en Navarra y 11,5 % en el conjunto del Estado.
En otras palabras, aunque los precios han subido con fuerza, también lo han hecho los salarios, lo que ha evitado que la carga relativa aumente de forma significativa. La diferencia está en que, en Euskadi, los menús avanzan más rápido que los sueldos, mientras que en Navarra ocurre justo lo contrario.
EITB DATA
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