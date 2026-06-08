El menú del día se encarece más que la inflación en Euskadi

El precio del menú del día no solo ha subido en los últimos años: en Euskadi lo ha hecho a un ritmo superior al de la inflación general. Entre 2016 y 2025, el coste medio del menú del día aumentó un 26,4 %, por encima del IPC general acumulado en ese mismo periodo (25,2 %).

La situación es distinta en Navarra. Aunque el menú también se ha encarecido de forma notable, con un incremento del 21,1 %, la subida se sitúa por debajo tanto de la registrada en Euskadi como de la inflación acumulada en la comunidad foral (24,9 %).

Sin embargo, el verdadero acelerón se produce en los últimos tres años. Desde 2022, el precio del menú ha crecido más que el IPC general en Euskadi, Navarra y el conjunto del Estado. Navarra destaca especialmente en este periodo, con un aumento del 13,7 %, incluso superior al registrado en Euskadi (12,1 %).

Aun así, el encarecimiento de los menús se mantiene por debajo de la evolución de los precios de los servicios de restauración y comidas en general, salvo en el caso navarro durante el periodo más reciente.

Una subida que se nota en el bolsillo...

La comparación con los salarios permite medir mejor el impacto real de esta evolución.

En Euskadi, los sueldos han aumentado un 20,9 % desde 2016, una cifra importante, pero insuficiente para seguir el ritmo de los menús del día. Es decir, el menú se ha encarecido más que los salarios.

Navarra presenta el escenario contrario. Los salarios han aumentado un 29,4 % en el mismo periodo, claramente por encima del incremento del menú del día.

La misma tendencia se observa si se analiza únicamente el periodo 2022-2025. En Euskadi, los salarios crecen un 10,2 %, mientras que el menú aumenta un 12,1 %. En Navarra, ambas variables evolucionan prácticamente al mismo ritmo: 13,1 % y 13,7 %, respectivamente.