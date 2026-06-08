PNV mantendría el liderazgo en Álava y Bizkaia, mientras EH Bildu se impondría en Gipuzkoa

El PNV seguiría siendo la fuerza más votada en Álava y Bizkaia, mientras que EH Bildu consolidaría su posición como primera fuerza política en Gipuzkoa. Así lo refleja la última previsión de voto de cara a las elecciones municipales y forales del próximo año, elaborada por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, basada en una encuesta realizada entre el 20 y el 26 de mayo.

El estudio apunta además a la caída del PSE-EE y del Partido Popular, el ascenso de Vox y la fragmentación del espacio a la izquierda de socialistas entre Sumar y Podemos.

En Bizkaia, los jeltzales ampliarían su ventaja sobre sus principales competidores y obtendrían el 39,4 % de los votos válidos, frente al 29 % que lograría EH Bildu. El PSE-EE se consolidaría como tercera fuerza con un 14,9 %, seguido por el PP (6,8 %) y Vox (3,1 %).

La situación sería mucho más ajustada en Álava. El sondeo otorga al PNV un 28,5 % de los votos válidos, apenas tres décimas por encima de EH Bildu, que alcanzaría el 28,2 %. PSE-EE y PP protagonizarían otra pugna muy igualada, con un 15,8 % y un 15 %, respectivamente, mientras que Vox se situaría en el 5,9 %.

En Gipuzkoa, EH Bildu afianzaría su liderazgo. La coalición soberanista lograría el 39,6 % de los votos válidos, más de seis puntos por delante de PNV, que se quedaría en el 33,4 %. El PSE-EE ocuparía la tercera posición con un 13,1 %, mientras que el PP obtendría el 6,1 %.

Uno de los datos más llamativos del estudio es la elevada abstención prevista. El informe estima que alrededor de cuatro de cada diez electores no acudirían a las urnas: un 40,8 % en Álava, un 40,7 % en Bizkaia y un 40,5 % en Gipuzkoa.

Además, la encuesta revela que todavía existe una importante bolsa de indecisos. Más del 20 % de los encuestados en cada territorio responde que aún no sabe a qué partido votará, un dato que deja margen para movimientos en la intención de voto a medida que se acerque la próxima cita electoral.

El trabajo demoscópico se ha realizado mediante 3485 entrevistas telefónicas —800 en Álava, 1485 en Bizkaia y 1200 en Gipuzkoa— y presenta un margen de error de ± 1,7 % para el conjunto de Euskadi, con un nivel de confianza del 95,5 %.

La previsión de voto confirma la pugna entre las dos principales fuerzas de la política vasca: El PNV mantendría el primer puesto en Bizkaia y Araba, EH Bildu afianzaría su liderazgo en Gipuzkoa y en Araba la pugna entre ambas sería muy reñida.

El sociómetro, sin embargo, no da una estimación de escaños, pero refleja una tendencia similar en los tres territorios, al tiempo que muestra una clara división en el espacio de la izquierda: Sumar y Podemos, si se presentan individualmente, no obtendrían representación, pero juntos podrían entrar en las Juntas Generales.