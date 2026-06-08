EAJk lidergoa mantenduko luke Araban eta Bizkaian, eta EH Bildu gailenduko litzateke Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzaren inkestaren arabera, PSE-EE hirugarren indarra izango litzateke hiru lurraldeetan, eta abstentzioa, % 41 ingurukoa.
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak argitaratutako boto-aurreikuspenaren azekn txostenaren arabera, EAJk lehen indarra izaten jarraituko luke Araban eta Bizkaian, eta EH Bilduk Gipuzkoan lidergoa sendotuko egingo luke. Inkesta maiatzaren 20tik 26ra bitartean egin zen, eta 2027ko Batzar Nagusietarako hauteskundeen aurreko joera politikoaren argazkia eman digu.
Ikerketak, halaber, PSE-EEren eta PPren beherakada, Voxen igoera eta ezkerreko espazioaren zatiketa jasotzen ditu, Sumar eta Podemosen banaketak eraginda.
Bizkaian, EAJ da alde handienarekin nagusituko litzatekeen alderdia. Boto baliodunen % 39,4 lortuko lituzkete jeltzaleek, eta EH Bilduk % 29 jasoko lituzke. Hirugarren indarra PSE-EE izango litzateke (% 14,9), eta atzetik PP (% 6,8) eta Vox (% 3,1) geratuko lirateke.
Araban, lehia askoz estuagoa izango litzateke. EAJk botoen % 28,5 eskuratuko lituzke, eta EH Bilduk, % 28,2, hiru hamarreneko aldearekin. Sozialistek (% 15,8) eta PPk (% 15) antzeko babes maila izango lukete, eta Voxek % 5,9ra iritsiko litzateke.
Gipuzkoan, berriz, EH Bilduk lidergo argia du aurreikuspenetan. Koalizio subiranistak boto baliodunen % 39,6 eskuratuko lituzke, eta EAJk, % 33,4. PSE-EE hirugarren indarra izango litzateke (% 13,1), eta PPk % 6,1 lortuko lituzke.
Inkestak erakusten du, halaber, abstentzioa handia izango litzatekeela hiru lurraldeetan. Aurreikusitako abstentzioa % 40,8koa da Araban; % 40,7koa, Bizkaian, eta % 40,5ekoa, Gipuzkoan.
Bestalde, inkestaren datu gordinek agerian utzi dute herritarren zati handi batek ez duela botoa erabakita. "Ez dakit" erantzuna eman dutenen ehunekoa % 20tik gorakoa da hiru lurraldeetan, eta horrek adierazten du hauteskundeak gerturatu ahala mugimenduak egon daitezkeela alderdien arteko indar-korrelazioan.
Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 3.485 herritar elkarrizketatu ditu azterlana egiteko: 800, Araban; 1.485, Bizkaian, eta 1.200, Gipuzkoan. Inkestaren lagin-errorea ± % 1,7koa da Euskadi osorako, % 95,5eko konfiantza-mailarekin.
Soziometroak ez du eserlekuen estimaziorik zehazten, baina joera berdina dagoela adierazten du hiru lurraldeetan: Batuketak eta Podemosek, bakoitzak bere aldetik aurkeztuz gero, ez lukete ordezkaritzarik lortuko, baina biek batera Batzar Nagusietan sartzeko aukerak izan litzakete.
Boto-aurreikuspenak euskal politikako bi indar nagusien arteko lehia berresten du: EAJk Bizkaian eta Araban lehen postuari eutsiko lioke, EH Bilduk Gipuzkoan lidergoa sendotuko luke, eta Araban bien arteko lehia oso estua izango litzateke.
Soziometroak, halere, ez du eserlekuen estimaziorik ematen, baina hiru lurraldeetan antzeko joera islatzen du, eta, aldi berean, ezkerreko espazioan zatiketa nabarmena erakusten du: Sumarrek eta Podemosek, banaka aurkeztuz gero, ez lukete ordezkaritzarik lortuko, baina elkarrekin Batzar Nagusietan sartzeko aukera izango lukete.
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