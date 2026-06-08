Conflicto Laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Acaba la huelga de 260 días en Maderas de Llodio tras lograrse un acuerdo

La plantilla de Maderas de Llodio ha aceptado la última propuesta de la empresa lo que permite poner fin a "más de 260 días de huelga y movilización constante".
Rueda de prensa de Maderas de Llodio
Rueda de prensa de la plantilla de Maderas de Llodio, en febrero de este año.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La plantilla de Maderas de Llodio ha decidido suspender la huelga indefinida que llevaban a cabo desde hace 260 días, tras aceptar en una asmblea celebrada esta mañana la última propuesta realizada por Garnika, la matriz de Maderas de Llodio. 

El órgano de representación de los trabajadores ha anunciado que en los próximos días dará los detalles del acuerdo y, de hecho, tiene previsto convocar una rueda de prensa.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025, es decir, los operarios ya salieron y cobraron las indemnizaciones.

Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos "improcedentes".

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una "última oferta" que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea, según ha informado el comité de empresa en un comunicado.

"Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses", han explicado en el comunicado. "Todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro", ha considerado el comité, que ha recalcado que "esta lucha no era únicamente" por Maderas sino por "la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca" de Ayala.

Conflictos laborales Araba-Álava Industria Economía

Te puede interesar

mikel torres
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Torres confía en que la investigación de la UCO sobre Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, espera que el proceso abierto por la UCO sobre las ayudas de la SEPI a Tubos Reunidos no afecte al proceso concursal de la empresa, aunque reconoce que "está claro que es algo que no puede ayudar". "Espero y confió en que no haya absolutamente nada, que el proceso haya sido limpio y legal", ha precisado.

Cargar más
Publicidad
X