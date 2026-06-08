Acaba la huelga de 260 días en Maderas de Llodio tras lograrse un acuerdo

La plantilla de Maderas de Llodio ha decidido suspender la huelga indefinida que llevaban a cabo desde hace 260 días, tras aceptar en una asmblea celebrada esta mañana la última propuesta realizada por Garnika, la matriz de Maderas de Llodio.

El órgano de representación de los trabajadores ha anunciado que en los próximos días dará los detalles del acuerdo y, de hecho, tiene previsto convocar una rueda de prensa.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025, es decir, los operarios ya salieron y cobraron las indemnizaciones.

Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos "improcedentes".

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una "última oferta" que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea, según ha informado el comité de empresa en un comunicado.

"Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses", han explicado en el comunicado. "Todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro", ha considerado el comité, que ha recalcado que "esta lucha no era únicamente" por Maderas sino por "la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca" de Ayala.