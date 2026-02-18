EL TSJPV declara ilegal el ERE de Maderas de Llodio con 35 despidos
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la empresa Maderas de Llodio no se ajusta a derecho, según ha informado ELA.
La multinacional Garnica planteó a principios de septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio (Álava) con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas debido a "causas productivas y organizativas".
Aunque en un principio el ERE contemplaba 39 despidos, finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente que se ejecutó en octubre del año pasado. El TSJPV ha estimado parcialmente las demandas interpuestas contra él.
El fallo del Superior notificado este miércoles a las partes, según ha informado ELA, establece que la empresa no acreditó debidamente las causas alegadas para justificar el despido colectivo, por lo que el ERE "no se considera conforme a derecho".
ELA sostiene que los trabajadores despedidos lo fueron de manera injusta y ha defendido su derecho a ser readmitidos. La plantilla de Maderas de Llodio mantiene una huelga indefinida desde el pasado mes de septiembre en contra de este ERE.
