Trabajadores de Maderas de Llodio se encierran en el Ayuntamiento contra los despidos

Tras subrayar que no aceptan ningún despido de Maderas ni ninguna externalización de la producción, denunciaron la actitud "pasiva" del Gobierno Vasco y de la Diputación, y la "falta de responsabilidades para con la ciudadanía y en defensa" de la comarca, haciendo "oídos sordos" a las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores.



Por ello, aseguraron que es el momento de salir a la calle en defensa de un futuro "digno" para la comarca de Aiaraldea. "No pensamos quedarnos de brazos cruzados, porque nuestra generosidad no pasa por aceptar los despidos, el desmantelamiento y la deslocalización. Generosidad es estar del lado de las trabajadoras y trabajadores despedidos", concluyeron.

En el mismo sentido se han mostrado esta mañana, tras el encierro, en el que han querido dar las gracias a todas las personas que les están acompañando en las protestas. Por contra, han denunciado que no han recibido ninguna propuesta de solución por parte del Gobierno Vasco ni de la Diputación de Álava, a la que le han pedido una reunión.

Además, han pedido a las instituciones públicas del territorio, Diputación y Gobierno Vasco, "responsables y cómplices de nuestra situación y de la comarca", que pongan en marcha los planes para revitalizar Aiaraldea.