Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka
Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute.
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute bart Laudioko udaletxean, erakunde publikoen esku-hartzea eskatzeko, Garnica enpresak 35 langile kaleratzeko asmoa iragarri ostean. Enpresaren jabeak ekoizpenaren % 40 eramango du Aiaraldetik.
Ostiral arratsaldean, manifestazio jendetsua egin zuten Laudioko kaleetan, Maderas de Llodioko enpresa-batzordeak deituta, "erakundeen gelditasuna" salatu eta "Maderas de Llodioko eta Aiaraldeko enpleguaren defentsa" aldarrikatzeko.
Amaieran, langileek ohar bat irakurri zuten, eta Garnica enpresari kaleratzeak "modu zikin eta arduragabean" egitea egotzi zioten, hilabete luzeko grebaren ostean, eta enplegua erregulatzeko espedientearen kontsulta-epea amaitu eta gero. "Kaleratze-gutunik eta abisurik gabe. Kalean geratzen zirela jakinarazi diete, bankuko kontuetan diru-sarreren (edo diru-sarrera ezaren) bidez", aurpegiratu zioten Garnicari.
Maderasen kaleratzeak eta ekoizpena kanpora eramatea onartzen ez dutela azpimarratu ostean, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren jarrera "pasiboa" salatu zuten, baita "herritarrekiko eta eskualdearen defentsarako erantzukizunik eza" ere, langileen beharrei eta aldarrikapenei "entzungor" egiteagatik.
Hori dela eta, Aiaraldearen etorkizun "duin" baten alde kalera ateratzeko unea dela nabarmendu zuten. "Ez gara besoak gurutzatuta geratuko, gure eskuzabaltasuna ez delako kaleratzeak, enpresa desegitea eta deslokalizazioa onartzea, baizik eta kaleratutako langileen aldamenean egotea", adierazi zuten.
Ildo beretik aritu dira gaur goizean itxialdiaren ostean emandako prentsaurrekoan. Protestetan alboan izaten ari diren guztiei esker ona agertu eta gero, Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru Aldundiaren partetik ez dutela irtenbide proposamenik jaso salatu dute.
Gainera, "gure eta eskualdearen egoeraren erantzuleak eta konplizeak" izatea egotzi diete erakunde horiei, eta Aiaraldea biziberritzeko planak "behingoz" martxan jartzeko eskatu diete.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.
Zer da DNK, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
Dermatosi Nodular Kutsakorrari adi-adi dago abeltzaintza-sektorea. Euskal Herrian ez da oraindik kasurik antzeman, baina prebentzio eta zaintza neurriak martxan jartzen ari dira. Hona hemen gaixotasun honen gakoak eta abeltzaintza-sektorean dituen eraginak.
Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik
Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.
Etxebizitza Sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsi da gaur
Epaiketa gaur egin da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.