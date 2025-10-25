Lan-gatazka
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka

Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute.

18:00 - 20:00
Maderas de Llodioko langileen protesta. Argazkia: EITB


Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute bart Laudioko udaletxean, erakunde publikoen esku-hartzea eskatzeko, Garnica enpresak 35 langile kaleratzeko asmoa iragarri ostean. Enpresaren jabeak ekoizpenaren % 40 eramango du Aiaraldetik.

Ostiral arratsaldean, manifestazio jendetsua egin zuten Laudioko kaleetan, Maderas de Llodioko enpresa-batzordeak deituta, "erakundeen gelditasuna" salatu eta "Maderas de Llodioko eta Aiaraldeko enpleguaren defentsa" aldarrikatzeko.

Amaieran, langileek ohar bat irakurri zuten, eta Garnica enpresari kaleratzeak "modu zikin eta arduragabean" egitea egotzi zioten, hilabete luzeko grebaren ostean, eta enplegua erregulatzeko espedientearen kontsulta-epea amaitu eta gero. "Kaleratze-gutunik eta abisurik gabe. Kalean geratzen zirela jakinarazi diete, bankuko kontuetan diru-sarreren (edo diru-sarrera ezaren) bidez", aurpegiratu zioten Garnicari.

Maderasen kaleratzeak eta ekoizpena kanpora eramatea onartzen ez dutela azpimarratu ostean, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren jarrera "pasiboa" salatu zuten, baita "herritarrekiko eta eskualdearen defentsarako erantzukizunik eza" ere, langileen beharrei eta aldarrikapenei "entzungor" egiteagatik.

Hori dela eta, Aiaraldearen etorkizun "duin" baten alde kalera ateratzeko unea dela nabarmendu zuten. "Ez gara besoak gurutzatuta geratuko, gure eskuzabaltasuna ez delako kaleratzeak, enpresa desegitea eta deslokalizazioa onartzea, baizik eta kaleratutako langileen aldamenean egotea", adierazi zuten.

Ildo beretik aritu dira gaur goizean itxialdiaren ostean emandako prentsaurrekoan. Protestetan alboan izaten ari diren guztiei esker ona agertu  eta gero, Eusko Jaurlaritzaren edo Arabako Foru Aldundiaren partetik ez dutela irtenbide proposamenik jaso salatu dute.

Gainera, "gure eta eskualdearen egoeraren erantzuleak eta konplizeak" izatea egotzi diete erakunde horiei, eta Aiaraldea biziberritzeko planak "behingoz" martxan jartzeko eskatu diete.

Laudioko Maderas kaleratzeak egiten hasi dela salatu du batzordeak
Laudio Araba Lan gatazkak Ekonomia

