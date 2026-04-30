Un trabajador ha fallecido este jueves por la mañana en un accidente laboral registrado en una empresa de la localidad vizcaína de Zamudio, según ha informado la Ertzaintza.

El Departamento de Seguridad ha señalado que el aviso del suceso se recibió poco después de las 09:00 horas. En la llamada se alertaba de un accidente laboral ocurrido en una empresa situada en el polígono industrial Ugaldeguren.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios para atender a la víctima, aunque finalmente no pudieron salvar su vida. El trabajador falleció en el mismo lugar a consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.