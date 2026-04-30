LAN-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behargin bat hil da Zamudion, lan-istripuz

Ezbeharra ostegun goizean gertatu da, Ugaldeguren industrialdean, eta biktima bertan hil da, osasun-zerbitzuek esku hartu duten arren.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Langile bat hil da ostegun honetan Zamudion (Bizkaia), lan-istripuz, Ertzaintzak jakitera eman duenez.

Segurtasun Sailaren arabera, 09:00ak aldera jaso dute gertakariaren abisua. Dei batek Ugaldeguren industrialdean dagoen enpresa batean izandako lan-istripu baten berri ematen zuen.

Osasun-langileak bertaratu dira biktima artatzeko, baina ezin izan dute haren bizia salbatu. Langilea tolian bertan hil da, ezbeharrean izandako lesioen ondorioz.

Publizitatea
X