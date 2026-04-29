KPIaren urte arteko tasa % 3,2ra jaitsi da apirilean, erregaia igo arren, argindarra jaitsi izanak bultzatuta

Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shock-ak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek. 

Agentziak | EITB

Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) bi hamarren jaitsi da apirilean, bere urte arteko tasan, eta % 3,2an kokatu da, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan aurreratutako datuen arabera. Ekialde Hurbileko gatazka eragindako erregaien igoera konpentsatu du elektrizitatearen kostu txikiagoak. 

Zehazki, estatistika erakundeak azaldu du inflazioaren moderazioan eragina izan dutela elektrizitatearen prezioen jaitsierak (2025eko apirilean baino gehiago jaitsi dira) eta pakete turistikoen prezioen bilakaerak (igo egin dira, baina aurreko urteko hilabete berean baino gutxiago).

Aitzitik, ibilgailu pertsonaletarako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioek gorantz bultzatu dute inflazioa, igo egin baitira apirilean, iazko apirilean jaitsi egin ziren bitartean. 

Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shock-ak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek. 

Prestatu gabeko elikagaiak eta energia-arloko produktuak kanpo utzita kalkulatzen den azpiko inflazioaren estimazioa sartu du INEk KPIaren datuen aurrerapenean, eta apirilean hamarren bat jaitsi da, % 2,8ra arte.

Martxotik KPIa % 0,4 igo da, martxoan izandako igoera (% 1,2) zortzi hamarren motelduz. Apirilekoarekin, igoerak izan dira KPIan hiru hilabetez jarraian. 

Bestalde, KPI harmonizatuak  hamarren bat egin du gora iazko apiriletik, % 3,5eraino, eta % 0,7 martxotik. Estatistikaren arabera, KPI harmonizatuaren azpiko inflazioa % 3,1koa da urteko laugarren hilean. .

INEk maiatzaren 14an argitaratuko ditu apirileko KPIaren behin betiko datuak.

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan

Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.

Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”

Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Ingeniaritza Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.

