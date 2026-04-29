KPIaren urte arteko tasa % 3,2ra jaitsi da apirilean, erregaia igo arren, argindarra jaitsi izanak bultzatuta
Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shock-ak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek.
Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) bi hamarren jaitsi da apirilean, bere urte arteko tasan, eta % 3,2an kokatu da, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) asteazken honetan aurreratutako datuen arabera. Ekialde Hurbileko gatazka eragindako erregaien igoera konpentsatu du elektrizitatearen kostu txikiagoak.
Zehazki, estatistika erakundeak azaldu du inflazioaren moderazioan eragina izan dutela elektrizitatearen prezioen jaitsierak (2025eko apirilean baino gehiago jaitsi dira) eta pakete turistikoen prezioen bilakaerak (igo egin dira, baina aurreko urteko hilabete berean baino gutxiago).
Aitzitik, ibilgailu pertsonaletarako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioek gorantz bultzatu dute inflazioa, igo egin baitira apirilean, iazko apirilean jaitsi egin ziren bitartean.
Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shock-ak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek.
Prestatu gabeko elikagaiak eta energia-arloko produktuak kanpo utzita kalkulatzen den azpiko inflazioaren estimazioa sartu du INEk KPIaren datuen aurrerapenean, eta apirilean hamarren bat jaitsi da, % 2,8ra arte.
Martxotik KPIa % 0,4 igo da, martxoan izandako igoera (% 1,2) zortzi hamarren motelduz. Apirilekoarekin, igoerak izan dira KPIan hiru hilabetez jarraian.
Bestalde, KPI harmonizatuak hamarren bat egin du gora iazko apiriletik, % 3,5eraino, eta % 0,7 martxotik. Estatistikaren arabera, KPI harmonizatuaren azpiko inflazioa % 3,1koa da urteko laugarren hilean. .
INEk maiatzaren 14an argitaratuko ditu apirileko KPIaren behin betiko datuak.
