Ekialde Hurbileko gatazka "inoiz ez bezalako ziurgabetasun-mailak" sortzen ari da turismoaren sektorean, Aenaren arabera
Espainiako aireportuetako operadoreak ziurtatu duenez, erregaiaren eta kerosenoaren hornidura ziurtatuta dago datozen asteetarako; hala ere, ohartarazi duenez, "gerraren iraupenaren araberakoa izango da guztia".
Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen arteko Iranekiko gatazka eta hegazki-erregairik gelditzeko aukera aurrekaririk gabeko ziurgabetasun-mailak eragiten ari dira bidaia-industrian udako oporraldiari begira, Aenak asteazken honetan adierazi duenez.
Ignacio Castejon Aenako finantza-zuzendariak analistekin egindako hitzaldi batean adierazi du nahiago duela datu gehiago izan arte itxaron, bidaiarien trafikoaren hazkundearen aurreikuspena eguneratu baino lehen. Uneotan, goraldia % 1,3koa izatea espero da.
"Hegaldiak bertan behera uzteari buruzko berriak ikusten ari gara, bidaia-txartelen prezioaren igoera baieztatzen dutenak... Joera asko ikusten ditugu. Goizegi da zifra bat emateko, uneotan inoiz ikusi dudan ziurgabetasunik handiena bizi dugu eta", adierazi du.
Espainiako Estatuko turismo-sektoreak eskari handia izaten jarraitu du bidaiariek Ekialde Hurbila saihestu ahala, eta, horren ondorioz, Estatuan jarduten duten airelineek udarako gaitasuna handitu dute. Hala ere, industriak ohartarazi du erregai-hornidura galtzeak eragin ditzakeen arriskuez.
Europako zenbait airelineak kerosenoaren prezio altuen eraginaz ohartarazi dute, Ormuzeko itsasartea, munduko petrolioaren % 20 garraiatzen duena, itxita dagoen bitartean.
Castejonek adierazi duenez, erregaiaren eta kerosenoaren hornidura ziurtatuta dago datozen asteetarako; hala ere, ohartarazi du "dena gerraren iraupenaren araberakoa” izango dela.
Lehen hiruhilekoko emaitza finantzarioak
Aenak jakinarazi duenez, lehen hiruhilekoko mozkin garbiak % 9,3 egin du gora aurreko urtearekin alderatuta, Espainiatik eta Espainiara doazen bidaiarien trafikoak % 3,2 egin baitu gora.
Konpainiak 329,4 milioi euroko irabazi garbia izan duela ziurtatu du (analisten 325 milioi euroko aurreikuspenaren baliokidea).
