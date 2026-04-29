Iberdrolak 1.711 milioi irabazi ditu lehen hiruhilekoan, eta 2026rako mozkin garbi doituaren aurreikuspenak hobetu ditu

Torre Iberdrola, Bilbon. Argazkia: EFE.
Iberdrolak 1.711,3 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen urteko lehen hiruhilekoan, hau da, % 14,6ko jaitsiera duela urtebeteko 2.004,3 milioi euroen aldean, konpainiak jakitera eman duenez.

Mexikon 2024an egindako transakzio-doikuntzen (+65,9 milioi euro) ondorioak eta Erresuma Batuko 'capital allowance'-eak eragindako inpaktua (+87,8 milioi euro) ajustatuta, irabazi garbi doitua % 11,4 hazi da urtarriletik martxora bitartean, 1865 milioi eurora arte.

Konpainiak urtarrila eta martxoa artean izandako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 4.067,1 milioi eurora iritsi, duela urtebete baino % 9,7 gutxiago. 

Ebitda doitua % 2,4 handitu zen, eta sareen negozioa izan zen motor nagusia. Hala, aktibo arautuen oinarriren igoerak (%8) eta tarifa handiagoek; Erresuma Batuan inbertsioak handitu eta ENW filiala kontsolidatzeak; eta gainerako herrialdeetan izandako emaitza onek bultzatu dute Sareen Ebitda doitua % 8,6 igotzea, 2.047,5 milioi euroraino. 

Bestalde, Sorkuntza Berriztagarriaren eta Bezeroen negozioaren ekarpena % 3,2 jaitsi zen, 2022,3 milioi euroraino.

Energia taldearen diru sarrerak urteko lehen hiruhilekoan 12.017,6 milioi eurokoak izan ziren, 2025eko aldi berean baino % 4,5 gutxiago.

Ignacio Sanchez Galanek zuzentzen duen konpainiak 2026rako aurreikuspenak hobetu ditu, eta mozkin garbi doitua % 8 baino gehiago haztea aurreikusten du, aktiboen errotazioagatiko gainbalioak kenduta.

14.500 milioiko inbertsioak

Inbertsioei dagokienez, Iberdrolak 2.698,5 milioi euro inbertitu ditu lehen hiruhilekoan, % 50 baino gehiago Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan, eta azken urtean 14.500 milioi euro baino gehiago bideratu ditu inbertsiotara.

Sareen negozioan inbertsioak 1.461,3 milioi eurokoak izan ziren, heren bat garraiora bideratuak, aktibo arautuen oinarria % 8 bultzatuz ia 53.000 milioi euroraino.

