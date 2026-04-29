Iberdrolak 1.711 milioi irabazi ditu lehen hiruhilekoan, eta 2026rako mozkin garbi doituaren aurreikuspenak hobetu ditu
Konpainiak urtarrila eta martxoa artean izandako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 4.067,1 milioi eurora iritsi, duela urtebete baino % 9,7 gutxiago.
Iberdrolak 1.711,3 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen urteko lehen hiruhilekoan, hau da, % 14,6ko jaitsiera duela urtebeteko 2.004,3 milioi euroen aldean, konpainiak jakitera eman duenez.
Mexikon 2024an egindako transakzio-doikuntzen (+65,9 milioi euro) ondorioak eta Erresuma Batuko 'capital allowance'-eak eragindako inpaktua (+87,8 milioi euro) ajustatuta, irabazi garbi doitua % 11,4 hazi da urtarriletik martxora bitartean, 1865 milioi eurora arte.
Ebitda doitua % 2,4 handitu zen, eta sareen negozioa izan zen motor nagusia. Hala, aktibo arautuen oinarriren igoerak (%8) eta tarifa handiagoek; Erresuma Batuan inbertsioak handitu eta ENW filiala kontsolidatzeak; eta gainerako herrialdeetan izandako emaitza onek bultzatu dute Sareen Ebitda doitua % 8,6 igotzea, 2.047,5 milioi euroraino.
Bestalde, Sorkuntza Berriztagarriaren eta Bezeroen negozioaren ekarpena % 3,2 jaitsi zen, 2022,3 milioi euroraino.
Energia taldearen diru sarrerak urteko lehen hiruhilekoan 12.017,6 milioi eurokoak izan ziren, 2025eko aldi berean baino % 4,5 gutxiago.
Ignacio Sanchez Galanek zuzentzen duen konpainiak 2026rako aurreikuspenak hobetu ditu, eta mozkin garbi doitua % 8 baino gehiago haztea aurreikusten du, aktiboen errotazioagatiko gainbalioak kenduta.
14.500 milioiko inbertsioak
Inbertsioei dagokienez, Iberdrolak 2.698,5 milioi euro inbertitu ditu lehen hiruhilekoan, % 50 baino gehiago Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan, eta azken urtean 14.500 milioi euro baino gehiago bideratu ditu inbertsiotara.
Sareen negozioan inbertsioak 1.461,3 milioi eurokoak izan ziren, heren bat garraiora bideratuak, aktibo arautuen oinarria % 8 bultzatuz ia 53.000 milioi euroraino.
Zure interesekoa izan daiteke
KPIren urte arteko tasa % 3,2ra jaitsi da apirilean, erregaia igo arren, argindarra jaitsi izanak bultzatuta
Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shock-ak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek.
Absentismoaz patronalak egiten duen erabilera salatu dute sindikatuek laneko osasunaren eguneko mobilizazioetan
Sindikatu guztiak irten dira kalera apirilaren 28 honetan. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuek elkarrekin egin dute manifestazioa Donostian. ELAk, CCOOk eta UGTk euren mobilizazio propioak egin dituzte Bilbon.
Euskal Herriko hamaika proiektu nabarmendu dituzte Berlinen If Design sari-banaketan
Mundu mailako diseinu-saririk garrantzitsuenak dira If Design golardoak. Bart banatu zituzten, eta Oiartzungo Niessen enpresak urrezko kategoria irabazi zuen. Bestalde, EAEko eta Nafarroako hogei bat proiektu izendatu zituzten.
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan
Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.
39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena, eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte hartzeko borondatea du. Papresa hartzekodunen konkurtsoan dago, eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du.
Albiste izango dira: Itzalaldiaren lehen urteurrena, medikuen greba eta San Prudentzio
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”
Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Ingeniaritza Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.
EAEk duela bi hamarkada baino energia gutxiago kontsumitzen du, baina petrolioaren mende dago gero eta gehiago
Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duela 20 urte baino energia gutxiago kontsumitzen dute. Industria-kontsumoaren jaitsierak eta garraioaren gorakadak energia-banaketa eraldatu dute, eta erregai fosilen mende jarraitzen du.