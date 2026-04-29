Iberdrola gana 1711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio neto ajustado para 2026
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6 % con respecto a los 2004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía.
Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4 %, hasta 1865 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7 % con respecto a hace un año.
El Ebitda ajustado aumentó un 2,4 %, siendo el negocio de redes el principal motor. Así, el aumento del 8,6 % del Ebitda de Redes ajustado, hasta 2047,5 millones de euros, se debió a la mayor base de activos regulados, con un aumento del 8%, y las mayores tarifas, al fuerte crecimiento en Reino Unido, impulsado por el aumento de las inversiones y la consolidación de ENW (Reino Unido), así como al desempeño positivo en el resto de geografías.
Por otro lado, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 3,2 %, hasta los 2022,3 millones de euros.
Los ingresos del grupo energético en este primer trimestre del año ascendieron a 12 017,6 millones de euros, con un descenso del 4,5 % frente al mismo periodo de 2025.
La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha mejorado sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8 % en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.
14.500 millones en inversiones
En cuanto a las inversiones, Iberdrola alcanzó los 2698,5 millones de euros, con más del 50 % en Reino Unido y Estados Unidos y más de 14 500 millones de euros en los últimos doce meses.
En el negocio de Redes las inversiones alcanzaron los 1461,3 millones de euros, con un tercio destinadas a transporte, impulsando la base de activos regulados un 8 % hasta casi los 53 000 millones de euros.
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