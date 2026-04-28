Una veintena de proyectos vascos han sido premiados en el If Design Awards de Berlín
Anoche se repartieron los premios de diseño más importantes a nivel mundial en el If Design Awards, en Berlín. La categoría de oro se la llevó la empresa Niessen, de Oiartzun. Otra veintena de proyectos de Hegoalde también fueron premiados.
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La tasa de paro sube al 8,23 % en la CAV y al 9,09 % en Navarra en el primer trimestre
En el último año, el paro ha aumentado en 6700 personas (8,08 %) en Euskadi y en 5800 personas en Navarra, mientras que se han contabilizado 7700 personas ocupadas más (0,78 %) en Euskadi y 1300 menos (0,41 %) en Navarra. Por otra parte, el paro suma 231 500 personas en España en el peor trimestre desde 2013 y la tasa se sitúa en el 10,8 %.
Cristian Lay concreta su oferta vinculante para hacerse con Papresa por 39 millones
Continuaría con las dos actividades industriales de la empresa, papel y embalaje y mantendría dos tercios de la plantilla. El Gobierno Vasco ha mostrado su apoyo a la operación y la voluntad de participar. Papresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores y el plazo para presentar ofertas de adquisición continúa abierto.
El Congreso derogará hoy, previsiblemente, el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio
Salvo sorpresa de última hora, el pleno del Congreso derogará el decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta. El PNV ha anunciado que se abstendrá en la votación.
Será noticia: Un año del apagón, huelga del personal médico y San Prudencio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Aitor Urresti: "El sector del transporte ha pasado de ser el segundo a nivel de consumo energético a adelantar ya hace años al sector industrial"
A pesar de la caída del 8,6 % en el consumo energético de la CAV en las últimas dos décadas, el doctor en Ingeniería Térmica y profesor de EHU Aitor Urresti advierte de que este descenso responde más a la externalización de procesos industriales intensivos y a un cambio en el modelo productivo que a una transformación estructural real. Asimismo, el transporte se ha convertido en el principal lastre debido al aumento del tamaño de los vehículos y al "efecto rebote", consolidando una dependencia del petróleo.
La CAV consume menos energía que hace dos décadas, pero depende cada vez más del petróleo
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa consumen un 8,6 % menos energía que hace 20 años. La caída del consumo industrial y el auge del transporte han transformado el reparto energético, que sigue dependiendo de los combustibles fósiles.
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La compañía se encuentra en una situación "que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado", ha informado este lunes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tubos Reunidos cae un 37,5 % en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores
Fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso, algo que Tubos Reunidos no ha confirmado.
La CNMC inicia un expediente sancionador "muy grave" a Iberdrola en su investigación por el apagón eléctrico
El expediente estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.