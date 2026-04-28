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Una veintena de proyectos vascos han sido premiados en el If Design Awards de Berlín

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Euskaraz irakurri: Euskal Herriko hamaika proiektu nabarmendu dituzte Berlinen If Design sari-banaketan
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EITB

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Anoche se repartieron los premios de diseño más importantes a nivel mundial en el If Design Awards, en Berlín. La categoría de oro se la llevó la empresa Niessen, de Oiartzun. Otra veintena de proyectos de Hegoalde también fueron premiados.

Oiartzun Economía

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