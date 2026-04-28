Una veintena de proyectos vascos han sido premiados en el If Design Awards de Berlín

A pesar de la caída del 8,6 % en el consumo energético de la CAV en las últimas dos décadas, el doctor en Ingeniería Térmica y profesor de EHU Aitor Urresti advierte de que este descenso responde más a la externalización de procesos industriales intensivos y a un cambio en el modelo productivo que a una transformación estructural real. Asimismo, el transporte se ha convertido en el principal lastre debido al aumento del tamaño de los vehículos y al "efecto rebote", consolidando una dependencia del petróleo.