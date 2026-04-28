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Será noticia: Un año del apagón, huelga del personal médico y San Prudencio

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Un chico estudia en una biblioteca durante el apagón, a 28 de abril de 2025, en León, Castilla y León (España). Un apagón eléctrico ha asolado España, Portugal y parte de Francia a las 12.30h. de la mañana. Sin saber aún las causas concretas del apagón, poco a poco se recupera el suministro eléctrico en todas las regiones de la Península Ibérica. Algunas ciudades y municipios han estado más de 12 horas sin luz, y otras zonas aún no la han recuperado. Fernando Otero / Europa Press 29/4/2025
Una persona estudiando en una biblioteca el día del apagón eléctrico. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Itzalaldiaren lehen urteurrena, medikuen greba eta San Prudentzio
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de abril de 2026:

Un año del apagón: Se cumple un año del apagón eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Según coinciden los informes publicados hasta ahora, se debió a un problema de tensión con una causa, que, en general, consideran "multifactorial"

- Huelga del personal médico: El personal médico afronta la tercera semana de paros del año ante un nuevo fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. El comité de huelga emplaza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a asumir "de manera inmediata" la negociación para poder desatascar el conflicto de este colectivo contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad porque su titular, Mónica García, no es "una interlocutora válida".

San Prudencio: Hoy, día de San Prudencio, patrón de Álava, el epicentro de la fiesta se trasladará como es habitual a las campas de Armentia, donde tendrá lugar la procesión tradicional en el exterior de la basílica y la posterior misa, seguida del aurresku de honor al mediodía. La retreta y la tamborrada han amenizado la víspera de San Prudencio, pese a la lluvia. 

Titulares de Hoy Electricidad España Huelgas Personal médico San Prudencio 2026 Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Economía

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