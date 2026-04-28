Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de abril de 2026:

- Un año del apagón: Se cumple un año del apagón eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Según coinciden los informes publicados hasta ahora, se debió a un problema de tensión con una causa, que, en general, consideran "multifactorial".

- Huelga del personal médico: El personal médico afronta la tercera semana de paros del año ante un nuevo fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. El comité de huelga emplaza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a asumir "de manera inmediata" la negociación para poder desatascar el conflicto de este colectivo contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad porque su titular, Mónica García, no es "una interlocutora válida".

- San Prudencio: Hoy, día de San Prudencio, patrón de Álava, el epicentro de la fiesta se trasladará como es habitual a las campas de Armentia, donde tendrá lugar la procesión tradicional en el exterior de la basílica y la posterior misa, seguida del aurresku de honor al mediodía. La retreta y la tamborrada han amenizado la víspera de San Prudencio, pese a la lluvia.