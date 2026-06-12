Errenteria, primer municipio en acogerse a la nueva Ley de Medidas Urgentes de Vivienda para impulsar 755 pisos en Gamongoa
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha valorado positivamente el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Errenteria de aplicar la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo para impulsar la construcción de 755 viviendas en el ámbito de Gamongoa. A su juicio, la decisión demuestra que las herramientas impulsadas por el Gobierno Vasco están siendo asumidas por municipios de diferentes sensibilidades políticas.
Itxaso ha destacado que EH Bildu ha pasado de calificar la norma como una "contrarreforma" a utilizarla para desarrollar uno de los principales proyectos residenciales de Errenteria, una evolución que ha resumido afirmando que la formación soberanista ha pasado a "encabezar la procesión".
El consejero ha asegurado que la aplicación de la ley permitirá desbloquear un ámbito urbanístico que permanecía paralizado desde hace años. Según ha explicado, el planeamiento vigente contemplaba inicialmente 690 viviendas, pero las nuevas herramientas incluidas en la normativa permitirán aumentar la edificabilidad un 10 % y alcanzar las 755 viviendas previstas.
El Ayuntamiento de Errenteria anunció el jueves que utilizará esta ley para desarrollar el nuevo barrio de Gamongoa. El proyecto contempla que el 75 % de las viviendas sean de protección pública y prevé además la creación de un gran espacio verde urbano de unas 20 hectáreas.
Itxaso ha subrayado que el desarrollo no reducirá el volumen de vivienda protegida previsto, sino que facilitará su construcción efectiva. Además, ha avanzado que el Departamento de Vivienda ha trasladado al Consistorio su disposición a colaborar en la promoción de vivienda pública en alquiler dentro de este ámbito.
La operación permitirá también incorporar una parcela al patrimonio público de suelo del Gobierno Vasco, donde podrían construirse alrededor de 100 viviendas de alquiler protegido, según ha comunicado el propio Ayuntamiento de Errenteria.
El consejero ha defendido que iniciativas como esta reflejan un cambio de etapa en las políticas de vivienda y ha confiado en que más municipios sigan el mismo camino para acelerar la construcción de vivienda protegida y ampliar la oferta de vivienda asequible en Hego Euskal Herria.
Por su parte, la parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, que "se preocupe" de lo que ocurre en Donostia-San Sebastián, donde el PNV lidera el gobierno junto con el PSE-EE, porque "vende suelo a promotoras para que se lo lleven crudo" mientras "la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda e incluso es expulsada de la ciudad".
La parlamentaria ha señalado que la promoción que se acometerá en Gamongoa "deja en evidencia dos cuestiones: una el compromiso absoluto de EH Bildu respecto a poner en vías de solución el grave problema de la vivienda; y dos, que esto se puede hacer sin reducir los estándares de vivienda protegida".
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