VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Errenteria, primer municipio en acogerse a la nueva Ley de Medidas Urgentes de Vivienda para impulsar 755 pisos en Gamongoa

El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha celebrado la decisión del Ayuntamiento guipuzcoano y ha destacado que EH Bildu ha pasado de considerar la norma una "contrarreforma" a utilizarla para desarrollar uno de los principales proyectos residenciales del municipio.
SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gamongoan 755 etxebizitza sustatzeko Etxebizitzaren Premiazko Neurriei buruzko Lege berriari heldu dio Errenteriak
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha valorado positivamente el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Errenteria de aplicar la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo para impulsar la construcción de 755 viviendas en el ámbito de Gamongoa. A su juicio, la decisión demuestra que las herramientas impulsadas por el Gobierno Vasco están siendo asumidas por municipios de diferentes sensibilidades políticas.

Itxaso ha destacado que EH Bildu ha pasado de calificar la norma como una "contrarreforma" a utilizarla para desarrollar uno de los principales proyectos residenciales de Errenteria, una evolución que ha resumido afirmando que la formación soberanista ha pasado a "encabezar la procesión".

El consejero ha asegurado que la aplicación de la ley permitirá desbloquear un ámbito urbanístico que permanecía paralizado desde hace años. Según ha explicado, el planeamiento vigente contemplaba inicialmente 690 viviendas, pero las nuevas herramientas incluidas en la normativa permitirán aumentar la edificabilidad un 10 % y alcanzar las 755 viviendas previstas.

El Ayuntamiento de Errenteria anunció el jueves que utilizará esta ley para desarrollar el nuevo barrio de Gamongoa. El proyecto contempla que el 75 % de las viviendas sean de protección pública y prevé además la creación de un gran espacio verde urbano de unas 20 hectáreas.

Itxaso ha subrayado que el desarrollo no reducirá el volumen de vivienda protegida previsto, sino que facilitará su construcción efectiva. Además, ha avanzado que el Departamento de Vivienda ha trasladado al Consistorio su disposición a colaborar en la promoción de vivienda pública en alquiler dentro de este ámbito.

La operación permitirá también incorporar una parcela al patrimonio público de suelo del Gobierno Vasco, donde podrían construirse alrededor de 100 viviendas de alquiler protegido, según ha comunicado el propio Ayuntamiento de Errenteria.

El consejero ha defendido que iniciativas como esta reflejan un cambio de etapa en las políticas de vivienda y ha confiado en que más municipios sigan el mismo camino para acelerar la construcción de vivienda protegida y ampliar la oferta de vivienda asequible en Hego Euskal Herria.

Por su parte, la parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, que "se preocupe" de lo que ocurre en Donostia-San Sebastián, donde el PNV lidera el gobierno junto con el PSE-EE, porque "vende suelo a promotoras para que se lo lleven crudo" mientras "la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda e incluso es expulsada de la ciudad".

La parlamentaria ha señalado que la promoción que se acometerá en Gamongoa "deja en evidencia dos cuestiones: una el compromiso absoluto de EH Bildu respecto a poner en vías de solución el grave problema de la vivienda; y dos, que esto se puede hacer sin reducir los estándares de vivienda protegida".

Errenteria Denis Itxaso EH Bildu Vivienda Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X