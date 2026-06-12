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Errenteria, Etxebizitzaren Premiazko Neurriei buruzko Lege berriari heldu dion lehen herria

Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuak pozik hartu du Gipuzkoako Udalaren erabakia, eta nabarmendu du EH Bildu legea "kontrarreforma" gisa izendatzetik udalerriko proiektu nagusietako bat garatzeko erabiltzera igaro dela.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
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EITB

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Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburu Denis Itxasok positibotzat jo du Errenteriako Udalak Gamongoa eremuan 755 etxebizitza eraikitzeko Etxebizitza, Lurzoru eta Hirigintza arloko Premiazko Neurriei buruzko Legea aplikatuko duela iragarri izana. Sailburuaren ustez, erabakiak erakusten du Eusko Jaurlaritzak bultzatutako tresnak bere gain hartzen ari direla sentsibilitate politiko desberdineko udalerriak.

Itxasok nabarmendu duenez, EH Bilduk araua "kontrarreforma" gisa kalifikatzetik Errenteriako egoitza-proiektu nagusietako bat garatzeko erabiltzera igaro da, eta bilakaera hori laburbildu du esanez alderdi subiranista "prozesioaren buru" izatera igaro dela.

Itxasoren hitzetan, legearen aplikazioari esker, duela urte batzuetatik geldirik zegoen hirigintza-eremu bat desblokeatu ahal izango da. Azaldu duenez, indarrean zegoen plangintzak 690 etxebizitza aurreikusten zituen hasieran, baina araudian jasotako tresna berriek eraikigarritasuna % 10 handitzea eta aurreikusitako 755 etxebizitzetara iristea ahalbidetuko dute.

Errenteriako Udalak ostegunean iragarri zuen lege hori erabiliko duela Gamongoa auzo berria garatzeko. Proiektuaren arabera, etxebizitzen % 75 babes publikokoak izango dira, eta, gainera, berdegune handi bat sortzea aurreikusten da, 20 hektarea ingurukoa.

Itxasok azpimarratu du garapenak ez duela aurreikusitako etxebizitza babestuen bolumena murriztuko, eta etxebizitza horiek benetan eraikitzea erraztuko duela erantsi du. Gainera, aurreratu du Etxebizitza Sailak Udalari jakinarazi diola prest dagoela eremu horretan alokairuko etxebizitza publikoak sustatzen laguntzeko.

Operazio horri esker, lurzati bat gehitu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzaren lurzoru-ondare publikoari, eta alokairu babestuko 100 etxebizitza inguru eraiki ahal izango dira bertan, Errenteriako Udalak berak jakinarazi duenez.

Sailburuak defendatu du horrelako ekimenek etxebizitza-politiken etapa aldaketa islatzen dutela, eta espero duela udalerri gehiagok bide horri jarraitzea etxebizitza babestuen eraikuntza bizkortzeko eta Hego Euskal Herrian etxebizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko.

Bestalde, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta Programa idazkariak Donostian gertatzen denaz "arduratzeko" eskatu dio Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuari. Izan ere, EAJk PSE-EErekin batera gobernatzen du, "lurzorua sustatzaileei saltzen dielako gordin eraman dezaten", eta bitartean "herritarrek gero eta zailago dute etxebizitza bat eskuratzeko eta hiritik kanporatzen dituzte".

Legebiltzarkideak adierazi duenez, Gamongoan egingo den sustapenak "bi gai uzten ditu agerian: EH Bilduk etxebizitzaren arazo larria konponbidean jartzeko duen erabateko konpromisoa, eta bi, etxebizitza babestuaren estandarrak murriztu gabe egin daitekeela".

Errenteria Denis Itxaso EH Bildu Etxebizitza Ekonomia

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