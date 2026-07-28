San Sebastián da luz verde a la ordenanza del impuesto turístico, con la previsión de recaudar 8 millones al año
El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado con carácter inicial la nueva ordenanza reguladora del impuesto turístico, que establece los importes máximos previstos —desde 1,25 euros por persona y noche en casas rurales hasta 7 euros en cruceros— y fija un tope de pago máximo de seis noches para las estancias continuadas.
El consistorio donostiarra prevé recaudar al año unos 8 millones de euros, según la estimación que ha ofrecido el alcalde, Jon Insausti, que ha informado en rueda de prensa de que la Junta de Gobierno Local ha dado este martes su visto bueno al proyecto de ordenanza reguladora de la tasa turística.
La propuesta de regulación municipal será sometida a partir de ahora a un proceso de debate y presentación de alegaciones, antes de que sea aprobada definitivamente por el Pleno de la corporación, en principio, el próximo mes de septiembre. "Por fin Donostia va a poder cobrar, a partir del 1 de enero, el impuesto turístico", ha destacado el alcalde, que ha recordado que esta es una medida "largamente reivindicada" por el consistorio de la capital guipuzcoana.
Según ha explicado, la ordenanza donostiarra "ha optado por el índice más alto de la horquilla" preestablecida por la norma foral, aprobada hace dos meses por las Juntas Generales de Gipuzkoa para habilitar a los municipios a regular su cobro.
El primer edil ha precisado que la regulación prevista articula el nuevo gravamen por categorías y tipos de alojamiento turístico, no por zonas de la ciudad, de manera que los turistas que se alojen en agroturismos pagarán la tasa más baja, de 1,25 euros por persona y noche y los viajeros de cruceros, la más alta, 7 euros por persona y noche. En los hoteles de mayor categoría, las pernoctaciones se gravarán con una tarifa de 6,5 euros, el mismo precio que tendrán que abonar quienes duerman en viviendas de uso turístico.
Los menores de 18 años quedarán exentos y el límite máximo de pago será de seis noches, de manera que cuando los viajeros se queden en San Sebastián más tiempo no tendrán impuesto a partir de la séptima pernocta.
Insausti ha asegurado que el objetivo de este nuevo impuesto será que quienes visitan la ciudad "contribuyan a financiar los servicios públicos" y poder gestionar así "el impacto de la actividad turística de forma más equilibrada".
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