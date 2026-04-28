TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Itzalaldiaren lehen urteurrena, medikuen greba eta San Prudentzio

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Gizon bat liburutegi batean ikasten itzalaldiaren egunean. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira astearte honetako, 2026ko apirilaren 28ko titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:

Itzalaldiaren lehen urteurrena: Gaur urtebete gertatu zen Iberiar penintsula osoa argindarrik gabe utzi zuen itzalaldia. Egun hartan gertatutakoari buruz orain arte argitaratu diren txostenen arabera, faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen, eta tentsioa kontrolatzeko ezintasunak eragin zuen.  

- Medikuen greba: Medikuak astebeteko hirugarren lanuztea egiten ari dira, Osasun Ministerioarekin abiatutako negoziazioek porrot egin dutelako. Medikuen greba batzordeak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu dio har dezala, "berehalakoan", bere gain negoziazioa, aspalditik datorren lan gatazkari irtenbide bat eman ahal izateko, Osasun ministroa "hizketakide egoki bat" ez dela arrazoituta. 

San Prudentzio: Gaur, apirilak 28, Prudentzio Arabako zaindariaren eguna ospatuko dute Armentiako zelaietan. Ekitaldiak 11:00etan hasiko dira, mezarekin, eta, ondoren ohorezko aurreskua (12:00etan) eta euskal dantzak (12:30) ikusteko aukera izango da. Bart, San Prudentzio bezpera, erretretak eta danborradak festa giroa jarri dute Gasteizen, euria egin duen arren. 

Eguneko Titularrak Elektrizitatea Espainia Grebak Medikuak San Prudentzio 2026 Gasteiz Araba Ekonomia

trafico trafikoa coches autoak a8 bizkaia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”

Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Energia Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela

Osasun-langileen greba dela eta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Osasun Ministerioari edo ministroari dagokiola negoziazio-mahaian mantentzea gatazkak iraun bitartean. Bere aldetik, Monica Garcia Osasun ministroak esan du greba batzordea "legez kanpoko gauzak" eskatzen ari dela, eta horregatik, gatazka "bizirik mantendu” nahi duela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X