Danborradak eta Erretretak festa giroa jarri dute Gasteizen, euria egin arren
Tronpeta jotzaileen artean, bi emakume atabalarik historia egin dute gaur arratsaldean. Garbiñe eta Nerea izan dira, 101 urtetan, Erretretan parte hartu duten lehen atabalariak. Euriak atsedenik eman ez badu ere, gasteiztarrak gogotsu prestatu dira Armentiako zelaietan ospatuko duten San Prudentzio egunerako eta erromeriarako.
Zure interesekoa izan daiteke
Ohartarazi dute SMS eta WhatsApp bidez iruzur kanpaina bat egiten ari direla bankuetako bezeroei, batez ere, Gipuzkoan
Segurtasun Sailak herritarrei gogorarazi diebenetako bankuek ez dituztela datu pribatuak eskatzen telefonoz eta mezularitza bidez, aldez aurretik bezeroaren identitatea egiaztatu gabe.
Segregazioaren aurkako mahaiak 9 proiektu xedatuko ditu ikasle zaurgarrientzat datorren ikasturtera begira
Datorren ikasturteari begira, Eskola Bikaina Denontzat elkarteak hainbat ekimen aztertu ditu ("eskola-motxila", berbarako), ikastetxe itunduetan kalteberatasun-egoeran dauden ikasleei oinarrizko zerbitzuak (jantokia, garraioa eta materiala) eskaintzen zaizkiela bermatzeko.
Erretreta eta danbor hotsak, San Prudentzio bezperako protagonistak, Gasteizen
20:00etan hasiko da erretreta udaletxeko balkoian eta, ondoren, Probintzia plazara joango da. Ondoren, 23:30etik aurrera, elkarte gastronomikoek hiriko kaleak zeharkatuko dituzte.
EAEko herritarren erdiak baino gehiagok uste dute hurrengo belaunaldiek gaurkoek baino aukera gutxiago izango dituztela
Ongizate Sailaren azterlan baten arabera, % 82k uste dute belaunaldien arteko elkartasuna zutabe bat dela euskal gizartean.
Bizkaiko baselizetan izandako kanpai lapurreten aurrean, zaintza handitu du Ertzaintzak
Lapurreta gehienak Durangaldean eta Lea-Artibain gertatu dira, zaintzarik ez duten, baina balio handiko landa eremuetan kokatuta dauden ermitetan.
Jose Maria Guibert Deustuko errektore ohia hil da
Astelehen honetan izango da hileta, 19:00etan, Loiolako Santutegian. Gainera, bai Bilboko campusean, baita Donostiakoan ere ekitaldi liturgikoak egingo dira ondorengo egunetan.
Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren "Gernika" lanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon
Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Gernika irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute, eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.
Dantza eskoletako ikasleek erakustaldia egin dute Kontxako pasealekuan
Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat udalerritatik iritsitako 1.500 ikasle inguru izan dira Donostian, eta eguzkipean egin dute dantza, irudi ederra utziz. Asteazkenean ospatuko den Dantzaren Nazioarteko Egunaren kariaz antolatu duten ekitaldietako bat izan da Kontxakoa.
Milaka lagunek Nafarroaren eguna ospatu dute Baigorrin
Basaizea elkarteak antolatuta, 1979tik egiten den eta euskal kulturaren sinbolo bilakatu den festa. 'Estatu zapaltzaileen aitzinean, herri erresistentzia' lelopean aurten. Bertsolariak, ikuskizunak, haurrentzako ekintzak, bazkaria eta kontzertuak gaueko ordu txikiak arte izango dira eguna ospatzeko.