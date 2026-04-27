Lapurretak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaiko baselizetan izandako kanpai lapurreten aurrean, zaintza handitu du Ertzaintzak

Lapurreta gehienak Durangaldean eta Lea-Artibain gertatu dira, zaintzarik ez duten, baina balio handiko landa eremuetan kokatuta dauden ermitetan.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak, Bilboko Elizbarrutiarekin elkarlanean, kanpai lapurretak kontrolatzeko plan bat jarri du abian, Bizkaiko baselizetan izandako ebasketak direla eta.

Ohar batean, Segurtasun Sailak gogorarazi du hainbat lapurreta jazo direla Bizkaiko baselizetan, batez ere Durangaldean eta Lea-Artibain.

Lapurreta horiek zaintzarik ez duten eraikinetan gertatu dira, ondare eta kultur balio handiko landa eremuetan.

Plana martxan jarri zutenetik baina, ez dute kanpai gehiago ostu, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Bizkaia Eliza Katolikoa Lapurretak Gizartea

Publizitatea
X