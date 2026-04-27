EAEko herritarren erdiak baino gehiagok uste dute hurrengo belaunaldiek gaurkoek baino aukera gutxiago izango dituztela

Ongizate Sailaren azterlan baten arabera, % 82k uste dute belaunaldien arteko elkartasuna zutabe bat dela euskal gizartean.

20190918174725_cis-jende-kaletik_
Jendea kalean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

EAEko herritarren % 52k uste dute hurrengo belaunaldiek gaur egungoek baino aukera gutxiago izango dituztela, Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa baten arabera. Ikerketa horretan, inkesta erantzun dutenen % 82k uste dute belaunaldien arteko elkartasuna dela euskal gizartearen oinarrietako bat.

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak astelehen honetan aurkeztu ditu 'Belaunaldien arteko elkartasuna euskal herritarrengan' azterlanaren emaitzak. Ikerketa horrek berretsi egiten du herritarrek belaunaldien arteko elkartasuna herrialde gisa eta gizarte-kohesioa indartzeko funtsezko tresna gisa ikusten dutela.

2025eko urriaren 6tik 10era Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erroldatutako 18 urte edo gehiagoko pertsonei telefonoz egindako 1.280 elkarrizketatan oinarritutako azterlanak erakusten duenez, herritarren % 83k uste dute belaunaldien arteko elkartasuna gizarte osoaren kontua dela.

Era berean, % 82k uste dute gizarte-kohesioa hobetzen duela, % 82k uste du euskal gizartearen zutabe bat izan behar duela, eta % 77k dio pertsonei, edozein adinetan, bizimodu independentea hasteko eta mantentzeko aukera ematen diela.

Datuetan oinarrituta, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak azpimarratu duenez, belaunaldien arteko elkartasuna "ez da kontzeptu abstraktua, baizik eta bizitzako edozein etapatan inor atzean geratzen ez dela bermatzeko eta gaurko ongizateak biharko aukerak arriskuan jartzen ez dituela ziurtatzeko modua".

Txostenak, era berean, etorkizunarekiko kezka antzematen du. Herritarren % 60k uste dute bere belaunaldiak aurrekoek baino aukera gehiago izan dituela, eta % 52k hurrengo belaunaldiek egungoek baino aukera gutxiago izango dituztela. Testuinguru horretan, herritarrek neurriak eskatzen dituzte bizi-ziklo osoan zehar bizitza independentea mantentzea, gazteen aukerak hobetzea, adinekoen aukerak indartzea eta adin guztiei erantzungo dieten zerbitzu publikoak diseinatzea ahalbidetzeko.

Era berean, adostasun zabala dago laguntza publikoak indartzeko beharrari buruz, zaintza-premiak dituzten adinekoen kopurua handitzen ari baita; eta laguntzak berdintasun irizpideen arabera emateko beharra nabarmendu dute, diru-sarrerei eta ondareari erreparatuta, adina edozein dela ere.




