Erretreta eta danborrada hotsak, San Prudentzio bezperako protagonistak Gasteizen
Dena prest dute Gasteizen eta Araban, San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietan bete-betean murgiltzeko.
Urtero legez, erretreta eta danborrada hotsak izango dira San Prudentzio bezperako protagonistak. 20:00etatik aurrera, erretreta joko dute Plaza Berrian. Ondoren, Arabako Foru Aldundiko eta Gasteizko Udaleko tronpetari eta atabalariak Probintzia Plazan arituko dira 21:00etatik 22:00etara.
22:00etan Valecea pirotekniak ikuskizuna eskainiko du Probintzia plazan.
Afalostean, 23:30etik aurrera, elkarte gastronomikoak Probintzia plazan elkartuko dira danborrak astintzeko, eta, ondoren, Gasteizko erdiguneko kaleak alaituko dituzte.
San Prudentzio egunaren bezpera amaitzeko dantzaldia izango da Arka plazan Joselu Anaiak taldearen eskutik, 00:30etatik aurrera.
San Prudentzio eguna
Bihar, apirilak 28, San Prudentzio eguna, erromeria egingo da Armentiako zelaietan. Ekitaldiak 11:00etan hasiko dira, mezarekin, eta, ondoren ohorezko aurreskua (12:00etan) eta euskal dantzak (12:30) ikusteko aukera izango da.
Tradizioari jarraituz, herri kirolen erakustaldiaz gozatu ahal izango da eguerdian.
Arratsaldean, 18:00etan, Txapela Brava taldeak kontzertua eskainiko du eta iluntzean (21:00) , berriz, Aldaia Larrein taldearen txanda izango da.
Jaiaren epizentroa Armentia izango bada ere, Gasteizen ere festa usaina antzemango da. 09:00etan, esaterako, Arabako Foru Aldundiko Txistularien bandak eta Tronpetarien eta Atabalarien bandak "San Prudentzioko Zortzikoa" joko dute.
San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak, EITBn
Jaiei hasiera emango dien erretreta eta danborrada ETB1en eta ETB ONen eskainiko dira. Egoitz Txurrukak aurkeztuko du saio berezia eta Imanol Artolak egingo du bi ekitaldien kontakizuna.
Halaber, Radio Vitoriak programazio berezia eskainiko du. Ohi bezala, San Prudentzio bezperako erretretaren eta danborradaren berri emango du Radio Vitoriak, Unai Ugarteren eta Estibaliz Ruiz de Azuaren eskutik. Hilaren 28an, Armentiako zelaietatik arituko da "Radio Vitoria Gaur" saioko lantaldea. Mertxe Guillenek eta Naroa Balsategik aurkeztuko duten lau orduko irratsaioan eguneko protagonistak elkarrizketatuko dituzte eta bertan bizi den giroa uhinen bitartez zabalduko dute.
Azkenik, maiatzaren 1ean, Isabel Irigoyenek gidatzen duen "Déjate Llevar" saioak adi adi jarraituko du Estibalizko erromerian gertatzen den guztia.
Zure interesekoa izan daiteke
EAEko herritarren erdiak baino gehiagok uste dute hurrengo belaunaldiek gaurkoek baino aukera gutxiago izango dituztela
Ongizate Sailaren azterlan baten arabera, % 82k uste dute belaunaldien arteko elkartasuna zutabe bat dela euskal gizartean.
Bizkaiko baselizetan izandako kanpai lapurreten aurrean, zaintza handitu du Ertzaintzak
Lapurreta gehienak Durangaldean eta Lea-Artibain gertatu dira, zaintzarik ez duten, baina balio handiko landa eremuetan kokatuta dauden ermitetan.
Jose Maria Guibert Deustuko errektore ohia hil da
Astelehen honetan izango da hileta, 19:00etan, Loiolako Santutegian. Gainera, bai Bilboko campusean, baita Donostiakoan ere ekitaldi liturgikoak egingo dira ondorengo egunetan.
Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren "Gernika" lanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon
Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Gernika irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute, eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.
Dantza eskoletako ikasleek erakustaldia egin dute Kontxako pasealekuan
Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat udalerritatik iritsitako 1.500 ikasle inguru izan dira Donostian, eta eguzkipean egin dute dantza, irudi ederra utziz. Asteazkenean ospatuko den Dantzaren Nazioarteko Egunaren kariaz antolatu duten ekitaldietako bat izan da Kontxakoa.
Milaka lagunek Nafarroaren eguna ospatu dute Baigorrin
Basaizea elkarteak antolatuta, 1979tik egiten den eta euskal kulturaren sinbolo bilakatu den festa. 'Estatu zapaltzaileen aitzinean, herri erresistentzia' lelopean aurten. Bertsolariak, ikuskizunak, haurrentzako ekintzak, bazkaria eta kontzertuak gaueko ordu txikiak arte izango dira eguna ospatzeko.
Sahararrek manifestazioa egin dute Bilbon, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren alde
Dozenaka pertsonak, batez ere sahararrak, Bilboko kaleetara irten dira, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren 50. urteurrenean. Bost hamarkadako gatazka eta erbestearen ondoren, Marokoren okupazioa salatu eta autodeterminazioa eskatu dute.
Gernika Palestina herri ekimenak gogoan izan ditu genozidioak hil dituen haurrak, Donostian egindako manifestazioan
"Gernikaren herritik: genozidiorik ez, gerrarik ez" leloa lagun, gizarte eta kultur arloko aurpegi ezagunak batu dira pankarta atzean. Manifestazioan salatu dute Gazaren zapalkuntza eskualde osora zabaltzen ari direla Israel eta AEB.
Bilbon kalean aritzen diren artistek protesta egin dute, terrazetako udal araudi berriak euren jarduera mugatzen duela salatzeko
Bilbon kalean aritzen diren artistek protesta egin dute eguerdian. Terrazetako udal araudi berriak euren jarduera mugatzen duela salatu dute. Kaleak musikarik eta arterik gabe gera litezkeela uste dute.