Erretreta eta danborrada hotsak, San Prudentzio bezperako protagonistak Gasteizen

20:00etan hasiko da erretreta udaletxeko balkoian eta, ondoren, Probintzia plazara joango da. Ondoren, 23:30etik aurrera, elkarte gastronomikoek hiriko kaleak zeharkatuko dituzte.
Agentziak | EITB

Dena prest dute Gasteizen eta Araban, San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietan bete-betean murgiltzeko. 

Urtero legez, erretreta eta danborrada hotsak izango dira San Prudentzio bezperako protagonistak. 20:00etatik aurrera, erretreta joko dute Plaza Berrian. Ondoren,  Arabako Foru Aldundiko eta Gasteizko Udaleko tronpetari eta atabalariak Probintzia Plazan arituko dira 21:00etatik 22:00etara. 

22:00etan Valecea pirotekniak ikuskizuna eskainiko du Probintzia plazan. 

Afalostean, 23:30etik aurrera, elkarte gastronomikoak Probintzia plazan elkartuko dira danborrak astintzeko, eta, ondoren, Gasteizko erdiguneko kaleak alaituko dituzte.

San Prudentzio egunaren bezpera amaitzeko dantzaldia izango da Arka plazan Joselu Anaiak taldearen eskutik, 00:30etatik aurrera. 

San Prudentzio eguna

Bihar, apirilak 28, San Prudentzio eguna, erromeria egingo da Armentiako zelaietan. Ekitaldiak 11:00etan hasiko dira, mezarekin, eta, ondoren ohorezko aurreskua (12:00etan) eta euskal dantzak (12:30) ikusteko aukera izango da.  

Tradizioari jarraituz, herri kirolen erakustaldiaz gozatu ahal izango da eguerdian. 

Arratsaldean, 18:00etan, Txapela Brava taldeak kontzertua eskainiko du eta iluntzean (21:00) , berriz, Aldaia Larrein taldearen txanda izango da. 

Jaiaren epizentroa Armentia izango bada ere, Gasteizen ere festa usaina antzemango da. 09:00etan, esaterako, Arabako Foru Aldundiko Txistularien bandak eta Tronpetarien eta Atabalarien bandak "San Prudentzioko Zortzikoa" joko dute.

San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak, EITBn

Jaiei hasiera emango dien erretreta eta danborrada ETB1en eta ETB ONen eskainiko dira. Egoitz Txurrukak aurkeztuko du saio berezia eta Imanol Artolak egingo du bi ekitaldien kontakizuna.  

Halaber, Radio Vitoriak programazio berezia eskainiko du. Ohi bezala, San Prudentzio bezperako erretretaren eta danborradaren berri emango du Radio Vitoriak, Unai Ugarteren eta Estibaliz Ruiz de Azuaren eskutik. Hilaren 28an, Armentiako zelaietatik arituko da "Radio Vitoria Gaur" saioko lantaldea. Mertxe Guillenek eta Naroa Balsategik aurkeztuko duten lau orduko irratsaioan eguneko protagonistak elkarrizketatuko dituzte eta bertan bizi den giroa uhinen bitartez zabalduko dute. 

Azkenik, maiatzaren 1ean, Isabel Irigoyenek gidatzen duen "Déjate Llevar" saioak adi adi jarraituko du Estibalizko erromerian gertatzen den guztia.

