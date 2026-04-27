La retreta y la tamborrada, protagonistas de la víspera de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz

Todo está preparado en Vitoria-Gasteiz y Álava para sumergirse de lleno en las fiestas en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz.

En esta víspera de la festividad de San Prudencio la retreta comenzará a las 20:00 horas en la balconada del Ayuntamiento con la participación de la Academia Municipal de Folklore y se desplazará después a la Plaza de la Provincia a cargo de los Trompeteros y Atabaleros de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria.

A las 22:00 horas, la Plaza de la Provincia acogerá el espectáculo piromusical a cargo de la Pirotecnia Valecea.

Después, media hora antes de la medianoche, los tambores sonarán en la Tamborrada de las Sociedades Gastronómicas en la Plaza de la Provincia, y posteriormente desfilarán por las calles del casco medieval y del centro de la ciudad.

El colofón llegará a partir de las 00.30 horas en la Plaza del Arca, con la verbena popular a cargo de Joselu Anaiak, que pondrá fin a la jornada con música y baile hasta las primeras horas de la mañana.

Día de San Prudencio

El epicentro de la fiesta este martes estará como es habitual en las campas de Armentia, donde tendrá lugar la procesión tradicional en el exterior de la basílica y la posterior misa, seguida del aurresku de honor al mediodía.

Las campas acogerán la exhibición de danzas vascas y de herri kirolak, así como animación a cargo de fanfarres y de actividades para los más pequeños.

Ya por la tarde, las campas acogerán el concierto de Txapela Brava, y a primeras horas de la noche, como novedad, habrá un concierto de rock alternativo a cargo del grupo Aldaia Larrein.

En el centro de la ciudad también están previsto actos festivos que comenzarán a las 09:00 horas con el Zortziko de San Prudencio a cargo de la Banda de Txistulares y Trompeteros y Atabaleros de la Diputación, uno de los momentos más emblemáticos del día grande de las fiestas patronales.