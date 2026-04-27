La retreta y la tamborrada, protagonistas de la víspera de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz
A las 20:00 horas comenzará la retreta en la balconada del Ayuntamiento y después se desplazará a la Plaza de la Provincia. Después, a partir de las 23:30 horas, las sociedades gastronómicas recorrerán las calles de la ciudad. Radio Vitoria, ETB1 y ETB ON emitirán en directo la retreta y la tamborrada de la víspera de San Prudencio.
Todo está preparado en Vitoria-Gasteiz y Álava para sumergirse de lleno en las fiestas en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz.
En esta víspera de la festividad de San Prudencio la retreta comenzará a las 20:00 horas en la balconada del Ayuntamiento con la participación de la Academia Municipal de Folklore y se desplazará después a la Plaza de la Provincia a cargo de los Trompeteros y Atabaleros de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria.
A las 22:00 horas, la Plaza de la Provincia acogerá el espectáculo piromusical a cargo de la Pirotecnia Valecea.
Después, media hora antes de la medianoche, los tambores sonarán en la Tamborrada de las Sociedades Gastronómicas en la Plaza de la Provincia, y posteriormente desfilarán por las calles del casco medieval y del centro de la ciudad.
El colofón llegará a partir de las 00.30 horas en la Plaza del Arca, con la verbena popular a cargo de Joselu Anaiak, que pondrá fin a la jornada con música y baile hasta las primeras horas de la mañana.
Día de San Prudencio
El epicentro de la fiesta este martes estará como es habitual en las campas de Armentia, donde tendrá lugar la procesión tradicional en el exterior de la basílica y la posterior misa, seguida del aurresku de honor al mediodía.
Las campas acogerán la exhibición de danzas vascas y de herri kirolak, así como animación a cargo de fanfarres y de actividades para los más pequeños.
Ya por la tarde, las campas acogerán el concierto de Txapela Brava, y a primeras horas de la noche, como novedad, habrá un concierto de rock alternativo a cargo del grupo Aldaia Larrein.
En el centro de la ciudad también están previsto actos festivos que comenzarán a las 09:00 horas con el Zortziko de San Prudencio a cargo de la Banda de Txistulares y Trompeteros y Atabaleros de la Diputación, uno de los momentos más emblemáticos del día grande de las fiestas patronales.
EITB se suma a la fiesta
Radio Vitoria, ETB1 y ETB ON emitirán en directo la retreta y la tamborrada de la víspera de San Prudencio.
La programación especial incluye, como cada año, la emisión en directo de la retreta (20:55 horas) y la tamborrada (23:30 horas) el día 27 en ETB1 y ETB ON. El programa especial será presentado por Egoitz Txurruka, que estará acompañado por Imanol Artola en el relato.
Por otra parte, Radio Vitoria se sumergirá de lleno en las fiestas en honor al patrón de Álava. Hoy, lunes, Unai Ugarte y Estibaliz Ruiz de Azua se encargarán de la retransmisión de la retreta y la tamborrada de la víspera de San Prudencio. El día 28, el equipo del magazine "Radio Vitoria Gaur" hará un programa de cuatro horas desde Armentia, presentado por Mertxe Guillen y Naroa Balsategi.
Por último, el viernes 1 de mayo, el programa "Déjate Llevar" con Isabel Irigoyen al frente, estará pendiente de todo lo que ocurra en la romería de Estibaliz.
Te puede interesar
Más de la mitad de las personas de la CAV cree que las próximas generaciones tendrán menos oportunidades que las actuales
Un estudio del Departamento de Bienestar señala que el 82% cree que la solidaridad intergeneracional es un pilar de la sociedad vasca.
El robo de campanas en ermitas de Bizkaia pone en alerta a la Ertzaintza
La mayoría de los robos han tenido lugar en el Duranguesado y en Lea-Artibai. Al tratarse de edificios aislados, sin vigilancia y ubicados en zonas rurales con un importante valor patrimonial y cultural, se puso en marcha un dispositivo específico de control.
Fallece el ex rector de Deusto José María Guibert
El funeral tendrá lugar este lunes, a las 19:00 horas, en el Santuario de Loiola. En los próximos días se celebrarán actos litúrgicos tanto en el campus de Bilbao como en el de Donostia-San Sebastián.
Recrean el 'Guernica' de Picasso frente al Museo Guggenheim como acto de protesta
Con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, un grupo de activistas ha desplegado grandes lienzos que representaban el ‘Guernica' de Picassoa ante el museo Guggenheim de Bilbao para mostrar su solidaridad "con todos los pueblos oprimidos del mundo y denunciar la ofensiva imperialista", al tiempo que han reivindicado la necesidad de que esta obra esté en Euskal Herria.
Exhibición de danza en la barandilla del paseo de La Concha
Alrededor de 1.500 alumnas de diferentes municipios de Gipuzkoa y Bizkaia han bailado bajo el sol dejando una preciosa postal. El de La Concha ha sido uno de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Danza que se celebrará el próximo miércoles.
Miles de personas celebran Nafarroaren eguna en Baigorri
Este encuentro que comenzó en 1979 se ha convertido en un símbolo de la cultura vasca. Este año se ha celebrado bajo el lema "Frente a los estados opresores, resistencia popular". El día ha contado con diversos actos como bertsolaris, espectáculos, danzas y conciertos hasta la madrugada.
El pueblo saharaui se manifiesta en Bilbao en apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática
Cientos de personas, sobre todo saharauis, han salido a las calles de Bilbao en el 50º aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Tras cinco décadas de conflicto y exilio, han denunciado la ocupación marroquí y han reclamado la autodeterminación.
La iniciativa Gernika Palestina recuerda en San Sebastián a los niños y niñas fallecidos por el genocidio
Con el lema "La Herencia de Gernika: Es genocidio, es guerra", rostros conocidos del ámbito social y de la cultura se ha unido a la manifestación, para denunciar que Israel y EE. UU. están extendiendo la opresión de Gaza a toda la región.
Artistas callejeros de Bilbao protestan contra la nueva normativa municipal que regula su actividad
Los artistas callejeros que actúan en Bilbao, han realizado una protesta este mediodía por la nueva ordenanza de terrazas. En la misma se prevé la prohibición total del uso de amplificadores y sacarles fuera del corazón de la villa.