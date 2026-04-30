Osakidetza ofrece a las personas que lleven más de 180 días en espera ser operadas en la privada

El autobús saldrá desde Miribilla a las 17:40 horas, rumbo al Ayuntamiento, donde el equipo será recibido por la alcaldesa en funciones, y ofrecerán el título a la afición desde el balcón a partir de las 18:00 horas. A partir de ahí, partirán a Diputación. "Euskadi Quédate" realizará una cobertura especial a partir de las 17:45 horas, en ETB2 y ETBON.