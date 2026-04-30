HUELGA DE PERSONAL MÉDICO

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Osakidetza ofrece a las personas que lleven más de 180 días en espera ser operadas en la privada

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pribatuan ebakuntza egiteko zain 180 egun baino gehiago daramatzatenei eskaintzen die Osakidetzak
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EITB

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La medida se aplicará de forma voluntaria y busca reducir las listas de espera quirúrgicas, que ya superan los 78 días de media en Euskadi. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha advertido de que la huelga de médicos continúa sin diálogo ni avances y podría prolongarse a mayo e incluso junio. 

Osakidetza Conflictos laborales Sociedad

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(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas reciben a los jugadores de Surne Bilbao Basket tras alzarse campeones de la FIBA Europe Cup, a 25 de abril de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El acto de recibimiento ha tenido lugar después de que el pasado miércoles, 23 abril, el Surne Bilbao Basket se alzase campeón de la Fiba Europe Cup, el primer título de su historia, en la final contra el Paok Salónica en la ciudad griega. David de Haro / Europa Press 25 ABRIL 2025;SURNE;BILBO;EUSKADI;BALONCESTO; 25/4/2025
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Hace  min.

Un autobús descapotable unirá Ayuntamiento y Diputación en la celebración del Surne Bilbao Basket

El autobús saldrá desde Miribilla a las 17:40 horas, rumbo al Ayuntamiento, donde el equipo será recibido por la alcaldesa en funciones, y ofrecerán el título a la afición desde el balcón a partir de las 18:00 horas. A partir de ahí, partirán a Diputación.  "Euskadi Quédate" realizará una cobertura especial a partir de las 17:45 horas, en ETB2 y ETBON. 

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