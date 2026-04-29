El PNV propone que todas las ofertas públicas permitan acreditar más tarde el perfil lingüístico en algunos puestos

A falta de un día para que expire el plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco, el PNV ha registrado tres a su propio proyecto con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica" en los requisitos relativos al conocimiento del euskera.

Las propuestas de la formación jeltzale se centran en "profundizar en la proporcionalidad" y en "generalizar la figura de la preceptividad diferida" en todas las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), lo que permitiría acceder a determinados puestos sin contar inicialmente con el perfil lingüístico exigido, siempre que este se acredite en un plazo posterior.

En una comparecencia en el Parlamento Vasco, los parlamentarios jeltzales Markel Olano y Joseba Díez Antxustegi han explicado el contenido de las enmiendas. Ambos han defendido que la normativa vigente ha permitido "recorrer un camino exitoso" y han advertido de que sería "un grave error" poner en riesgo el actual sistema. "Planteamos respetar y fortalecer el actual marco", han señalado.

Olano ha detallado que la formación plantea “dos movimientos políticos”. El primero consiste en profundizar en el principio de proporcionalidad, de modo que desaparezca el índice general de obligatoriedad y cada administración establezca sus propios perfiles lingüísticos. Para ello, el Gobierno Vasco deberá aprobar un decreto regulador que tenga en cuenta, entre otros factores, la realidad sociolingüística de cada territorio y las necesidades de cada puesto.

El segundo movimiento, que han calificado de "gran calado", es la generalización de la preceptividad diferida en todas las OPE. Esta fórmula permitiría acceder a determinados puestos sin acreditar el perfil en el momento de la incorporación, siempre que se asuma el compromiso de obtenerlo en un plazo determinado más adelante.

Ante la falta de acuerdo con los socialistas, los jeltzales han solicitado expresamente a EH Bildu que facilite la aprobación de su reforma, "al menos mediante su abstención". Se han comprometido a "evaluar conjuntamente" el impacto de la norma, para decidir, si fuese necesario, dar nuevos pasos. “No proponemos una adhesión sin condiciones”, ha señalado Antxustegi.