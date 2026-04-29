Pedro Sánchez tiende la mano al PNV y elige su "buena compañía" para acabar la legislatura
"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha subrayado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.
En la sesión de control, Sánchez ha respondido con un gesto de acercamiento a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, tras la pregunta sobre cómo piensa sostener sus prioridades legislativas con la actual aritmética parlamentaria. “Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV”, ha afirmado el presidente, subrayando la voluntad de mantener la colaboración con los jeltzales.
El intercambio se produce en un contexto de mayor tensión entre ambas formaciones. El PNV anuló este martes una reunión prevista hoy con el Gobierno de España, sin nueva fecha, en protesta por la difusión de una imagen manipulada con inteligencia artificial del presidente del partido, Aitor Esteban, publicada en redes por los socialistas vascos y que la formación nacionalista ha calificado de “indecente” y una falta de respeto.
A este episodio se suma la abstención del PNV en la votación del decreto de vivienda, un movimiento que evidencia el enfriamiento puntual de la relación parlamentaria con el Ejecutivo.
Pese a este contexto, Sánchez ha querido rebajar la tensión y ha insistido en su voluntad de seguir contando con el PNV como socio clave para la estabilidad de la legislatura, en un Congreso marcado por la necesidad de acuerdos para sacar adelante las principales iniciativas del Gobierno.
"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha rematado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.
Sánchez ha incidido en que para que su Gobierno lleve a cabo sus prioridades necesita diálogo, consistencia y posiciones constructivas.
"Y yo agradezco al PNV siempre tener esa posición constructiva", ha afirmado. Tras lo que ha recalcado, no obstante, que en sus casi ocho años al frente de la Moncloa se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika "como no se había dado en toda la historia".
Pero "no con asuntos menores, sino con asuntos de calado, con asuntos de enjundia que, efectivamente, ahora implican un desafío en su gestión por parte del Gobierno de Euskadi", ha añadido.
"Respeto"
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, que respete a su partido y que "cuide" sus relaciones tanto en el fondo como en la forma si quiere llegar "acompañado" a las próximas elecciones generales.
"Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario. Ese es también nuestro objetivo, pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros", le ha espetado Vaquero en la sesión de control del Congreso.
"El PNV es un partido de pocas bromas"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha expresado su convencimiento de que se van a reconducir la situación.
"Estoy convencido de que somos socios en un gobierno de coalición, somos socios también aquí en las grandes políticas que han salido adelante y todo va a ser reconducido", ha comentado.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en los pasillos del Congreso que evidentemente los socialistas vascos se equivocaron porque "el PNV es un partido de pocas bromas".
Te puede interesar
Será noticia: Brecha entre el PNV y el PSE-EE, final de la FIBA del Surne Bilbao y EAU abandona la OPEP
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El PNV cancela una reunión con los socialistas prevista para hoy, tras el "indecente" mensaje del PSE en redes
Aitor Esteban había señalado en Euskadi Irratia que las negociaciones sobre el nuevo estatus "han avanzado" y que "hay base" para trabajar. Los socialistas han respondido con un montaje del propio líder del PNV publicado en redes sociales, algo que ha soliviantado a los jeltzales.
EH Bildu ve "con prudente satisfacción" el proyecto para Lemoiz
Aunque todavía le "falta información", EH Bildu celebra el anuncio del Gobierno Vasco para Lemoiz. "Ésta a ha sido una reivindicación histórica de EH Bildu, concebir la zona de una manera integral. Es necesario y tiene cabida atraer a este entorno otra serie de actividades", ha dicho Iker Casanova, portavoz de EH Bildu en Bizkaia.
España aumenta el gasto militar hasta los 40 000 millones de euros y entra en el ranking de los 15 países que más gastan
En un informe publicado este lunes, el Centre Delàs incluye en esta partida gastos que considera de naturaleza militar como investigación, operaciones en el exterior, partidas industriales, etcétera, y denuncia que elevan el gasto al 2,42 % del PIB.
El Congreso reactiva la ley de nacionalidad para saharauis y los grupos buscan acordar cambios
El socio minoritario del Gobierno español planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar.
Los cuatro asesinatos de presidentes en EE.UU. y la media docena que sobrevivieron: ¿por qué se repite la historia en Estados Unidos?
El tercer atentado contra Trump evidencia la recurrencia de los intentos de magnicidio en Estados Unidos, que algunos analistas vinculan con el permisivo acceso a las armas de fuego.
El hijo de Bárcenas apunta a una orden del Gobierno de Rajoy para "hacerle la vida imposible" a su padre en prisión
La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el juicio de la trama Kitchen, con las declaraciones como testigos de los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas.
EH Bildu propone universalizar el euskera y reforzar su uso en todos los ámbitos
La coalición plantea una nueva política lingüística para superar el estancamiento y garantizar el uso del euskera en todos los espacios de la vida social. Además, plantea pasar de la euskaldunización de las personas a la de los espacios.
GEBehatokia y la familia de ‘Naparra’ pedirán su reconocimiento como víctima del terrorismo
El Ministerio del Interior español ha rechazado dos veces ese reconocimiento, que sí le otorga la ONU.