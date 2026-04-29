En la sesión de control, Sánchez ha respondido con un gesto de acercamiento a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, tras la pregunta sobre cómo piensa sostener sus prioridades legislativas con la actual aritmética parlamentaria. “Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV”, ha afirmado el presidente, subrayando la voluntad de mantener la colaboración con los jeltzales.

El intercambio se produce en un contexto de mayor tensión entre ambas formaciones. El PNV anuló este martes una reunión prevista hoy con el Gobierno de España, sin nueva fecha, en protesta por la difusión de una imagen manipulada con inteligencia artificial del presidente del partido, Aitor Esteban, publicada en redes por los socialistas vascos y que la formación nacionalista ha calificado de “indecente” y una falta de respeto.

A este episodio se suma la abstención del PNV en la votación del decreto de vivienda, un movimiento que evidencia el enfriamiento puntual de la relación parlamentaria con el Ejecutivo.

Pese a este contexto, Sánchez ha querido rebajar la tensión y ha insistido en su voluntad de seguir contando con el PNV como socio clave para la estabilidad de la legislatura, en un Congreso marcado por la necesidad de acuerdos para sacar adelante las principales iniciativas del Gobierno.

"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha rematado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.

Sánchez ha incidido en que para que su Gobierno lleve a cabo sus prioridades necesita diálogo, consistencia y posiciones constructivas.

"Y yo agradezco al PNV siempre tener esa posición constructiva", ha afirmado. Tras lo que ha recalcado, no obstante, que en sus casi ocho años al frente de la Moncloa se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika "como no se había dado en toda la historia".

Pero "no con asuntos menores, sino con asuntos de calado, con asuntos de enjundia que, efectivamente, ahora implican un desafío en su gestión por parte del Gobierno de Euskadi", ha añadido.