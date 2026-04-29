Será noticia: Brecha entre el PNV y el PSE-EE, final de la FIBA del Surne Bilbao y EAU abandona la OPEP
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 29 de abril de 2026:
- Brecha entre el PNV y el PSE-EE. La tensión entre el PNV y el PSE-EE, socios en las principales instituciones vascas, se ha disparado en las últimas horas y, de momento, deja como consecuencia de mayor calado la cancelación, a iniciativa de los jeltzales, de una reunión prevista para hoy entre Aitor Esteban y miembros del PSE-EE y del PSOE. El presidente del EBB del PNV ha decidido que no acudirá a la reunión "con Moncloa" después de que los socialistas vascos respondiesen con una imagen de Esteban, creada por IA, a unas declaraciones realizadas por el líder jeltzale en Euskadi Irratia.
-Surne Bilbao en la Final de la FIBA Europe cup: El Surne Bilbao recibe hoy al PAOK Salónica en el Bilbao Arena, en Miribilla, en el partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026, con el objetivo de ganar por al menos siete puntos para remontar la derrota encajada la pasada semana en Grecia y levantar el segundo título continental de su historia. El encuentro empieza a las 20:00 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1; el pabellón del Surne Bilbao va a estar lleno hasta la bandera, para empujar al equipo vasco a obtener un nuevo título internacional.
- Emiratos Árabes abandona la OPEP. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo y han esgrimido como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".
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