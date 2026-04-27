España aumenta el gasto militar hasta los 40 000 millones de euros y entra en el ranking de los 15 países que más gastan

El Centro Delàs de Estudios para la Paz ha presentado este lunes un informe en el que cifra el gasto militar de España en 2025 en 39 476 millones de euros, por encima de los 33 000 millones anunciados por el Gobierno español y con un aumento de un 35 % respecto al año anterior.

Para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN de alcanzar el 2 % del PIB, el Consejo de Ministros aprobó hace un año un incremento de 10 471 millones de euros en el presupuesto de Defensa, con un gasto total de 33 123 millones de euros. Según la liquidación del Ministerio de Defensa al cierre de 2025, el presupuesto final ascendió a 23 041 millones de euros, equivalente al 1,44 % del PIB, tras sumar créditos extraordinarios al presupuesto inicial prorrogado desde 2023.

Sin embargo, el Centro Delàs eleva el cálculo hasta los 39 476 millones, al añadir otros gastos que considera de naturaleza militar -como investigación y desarrollo, operaciones en el exterior, partidas industriales o costes financieros asociados- que no se incluyen habitualmente en el presupuesto de Defensa.

De esta manera, en un solo año, España ha pasado del 0,88 % al 2,42 % del PIB en gasto militar, situándose entre los 15 países del mundo que más gastan en el sector armamentístico.

Durante la presentación del informe, el investigador del Centre Delàs, Pere Ortega, ha advertido que esto implica recortes en otros ministerios que afectarán al bienestar social de la población general y a servicios públicos como la vivienda, la salud o la educación. En su opinión, "el no a la guerra del Gobierno español se convierte en una falacia porque estamos contribuyendo a lo que nos pide la OTAN y la Unión Europea".

Vínculos militares con Israel

Asimismo, el informe también señala "falta de transparencia" sobre la participación de empresas israelíes en programas militares españoles, ya sea de forma directa como a través de componentes o transferencias tecnológicas desde terceros países.

Considera que el decreto ley aprobado para frenar las relaciones militares entre España e Israel es "ineficaz", ya que se aplicó la cláusula de exclusión respecto la transferencia de armas de los programas del avión de transporte A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295 y el dron táctico SIRTAP.

Por su parte, la representante de la campaña Fin al comercio de armas con Israel, Alys Samson, ha denunciado que el decreto "no está siendo una herramienta eficiente" para cortar las relaciones militares. Ha recordado que el Ministerio de Defensa no ha anulado ninguno de los contratos adjudicados a empresas israelíes, entre ellos uno de 700 millones vinculado al sistema SILAM y otro de 200 millones relacionado con el guiado de bombas. "Los casos en que se ha denegado atraque a buques involucrados en tránsito de armas con Israel han sido anecdóticos y solo tras la presión de la sociedad civil", ha destacado Samson, que ha reclamado que cualquier embargo sea efectivo hasta que cese el genocidio y que no pueda ser revertido por un cambio de gobierno.