Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean izaera militarreko gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola, ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak BPGren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.
Centre Delàs d’Estudis per la Pau erakundeak astelehen honetan aurkeztu duen txostenaren arabera, Espainiaren gastu militarra 39.476 milioi eurokoa izan da 2025ean, Espainiako Gobernuak iragarritako 33.000 milioien gainetik. Urtebetean % 35eko igoera izan du.
NATOrekin BPGren % 2ra iristeko hartutako konpromisoa betetzeko, Ministroen Kontseiluak duela urtebete onartu zuen Defentsa Ministerioaren aurrekontua 10.471 milioi euro handituko zuela eta, guztira, 33.123 milioi euroko gastua egingo zuela. Urte amaieran Ministerioak egindako likidazioaren arabera, berriz, azken aurrekontua 23.041 milioi eurokoa izan zen, BPGren % 1,44koa, 2023tik luzatutako hasierako aurrekontuari aparteko kredituak gehitu ondoren.
Delàs zentroak, ordea, 39.476 milioira igo du zenbaki hori, izaera militarrekotzat jotzen dituen beste gastu batzuk gehituta; hala nola, ikerketa eta garapeneko gastuak, atzerriko operazioak, partida industrialak edo lotutako finantza-kostuak. Horrelako gastuak ez dira Defentsako aurrekontuan sartzen normalean, beste Ministerio batzuren aurrekontuetan egon ohi dira.
Beraz, kalkulu horren arabera, urte bakarrean, BPGren % 0,88tik % 2,42ra igaro da Espainia gastu militarrean eta armen sektorean gehien gastatzen duten munduko 15 herrialdeen zerrendan sartu da.
Txostenaren aurkezpenean, Pere Ortega Centre Delàseko ikertzaileak ohartarazi du gastu horrek murrizketak ekarriko dituela etxebizizan, osasunean edota hezkuntzan, "herritar guztien ongizateari eraginez".
Israelekin lotura militarrak
Era berean, Israelgo enpresek Espainiako programa militarretan duten parte-hartzeari buruz dagoen "gardentasun falta" salatu du txostenak.
Txostenean jarritakoaren arabera, Espainiaren eta Israelen arteko harreman militarrak geldiarazteko onartutako lege-dekretua "ez da eraginkorra"; izan ere, A400M garraio-hegazkinaren, A330 MRTT hegaldiko hornikuntza-hegazkinaren, C295 zaintza- eta patruila-hegazkinaren eta SIRTAP dron taktikoaren programetatik armak transferitzeari buruzko bazterketa-klausula aplikatu zen.
Bestalde, Alys Samsonek, Israelekin armen merkataritzari amaiera eskatzen duen kanpainaren ordezkariak, salatu duenez, dekretua "ez da tresna eraginkorra izaten ari" harreman militarrak eteteko. Gogorarazi du Defentsa Ministerioak ez duela Israelgo enpresei esleitutako kontraturik baliogabetu, tartean aipatu ditu SILAM sistemari lotutako 700 milioikoa eta bonben gidaritzarekin lotutako 200 milioikoa.
