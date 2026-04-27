Sahararrei espainiar naziotasuna aitortzen dien lege proposamenari helduko dio berriro Kongresuak asteartean
Sumarrek dozena erdi zuzenketa proposatuko die Kongresuko taldeei, akordioa lortzeko bidean, eta ponentziari argi berdea emateko helburuarekin. Zuzenketa horietan gainerako alderdiek egindako proposamenak laburbiltzen dira, PPrenak izan ezik.
Kongresuko Justizia Batzordeak bilera egingo du asteartean, ateak itxita, sahararrei espainiar naziotasuna aitortzen dien lege proposamena aztertzeko. Sumarrek bultzatutako ekimenak ez du oraingoz PSOEren babesik, eta urtebete inguru darama ez atzera ez aurrera.
Hori horrela, Sumarrek dozena erdi zuzenketa proposatuko die Kongresuko taldeei, akordioa lortzeko bidean, eta ponentziari argi berdea emateko helburuarekin. Zuzenketa horietan gainerako alderdiek egindako proposamenak laburbiltzen dira, PPrenak izan ezik. Edozein modutan, Sumarrek espero du PPk legea onartzeko konpromisoa erakustea.
Iragan astean Fronte Polisarioarekin bildu ziren alderdiak, PSOE, Junts eta Vox salbu, araudian aurrerapausoak emateko asmoarekin.
Orduan onartu zuten espainiar administrazioaren menpe jaiotako sahararrei espainiar naziotasuna aitortu nahi dien lege proposamenari berrekitea. Gainera, Sumarrek ohartarazi zuen, PSOEren oniritzirik gabe ere, araua aurrera ateratzeko nahikoa babes dutela.
Sumarrek pozik hartu du lege proposamenaren desblokeoa
Enrique Santiago Sumarren Justizia Batzordeko bozeramaileak eman du ponentzia aztertuko duen bileraren berri, eta "albiste ontzat" jo du legearen tramitazioa desblokeatu izana.
