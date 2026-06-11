HAUTESKUNDEAK PERUN

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Fujimori berriro jarri da Sanchezen aurretik Peruko hauteskundeen boto-zenbaketaren azken txanpan

Akten % 98,2 zenbatuta, Fujimorik 9.032.651 boto (% 50,001) eskuratu ditu, eta Sanchezek, berriz, 9.032.000 (% 49,999). 30 egun barru jakinaraziko dituzte hauteskundeen behin betiko emaitzak.

AME413. LIMA (PERÚ), 10/06/2026.- La candidata derechista Keiko Fujimori habla con periodistas este miércoles, en Lima (Perú). Fujimori afirmó que las actas que están llegando desde el extranjero les dan "mucho aliento", pues le están acercando a su oponente, con miras a poder sobrepasarlo. EFE/ Paolo Aguilar

Keiko Fujimori hautagaiak kazetariekin hitz egin du asteazken honetan, Liman (Peru). Argazkia: EFE/Paolo Aguilar.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fuerza Popular alderdi ultraeskuindarraren hautagai Keiko Fujimorik aurrea hartu dio bere aurkaria den Roberto Sanchez ezkertiarrari Peruko presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Igande honetan burutu dira hauteskundeok, eta botoen % 98,2 zenbatu dituzte jada.

Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (HEN) zabaldutako datuen arabera, botoen % 50,001 lortu du Fujimorik, 9,03 milioi boto baino gehiago eskuratuta; Juntos por el Perú alderdiko Sanchez hautagaiak, berriz, botoen % 49,999 lortu ditu. Hala, 600 botoko aldea baino ez dago bi hautagaien artean: azken urteetan herrialdean egin den hauteskunde lehia estuenetako bat.

Bozketaren ondorengo egunetan egindako zenbaketan, Sanchezek 42.000 botoko aldea lortu zuen, baina atzerrian emandako botoen zenbaketak aurrera egin ahala, egoera irauli da, eta hautagai kontserbadoreak lortu du lidergoa. Izan ere, Fujimorik babes handiagoa dauka atzerrian. 

Nolanahi ere, emaitza hau ez da behin betikoa, oraindik botoen ia % 2 zenbatu gabe baitago. Boto hauetatik gehienak atzerrian emandakoak dira, hala nola inpugnatutako aktak, eta horietako asko Liman jasotakoak dira, non Fujimorik ere abantaila daukan.

Bigarren itzuliaren emaitza ofizialak 30 egun barru jakinaraziko dira gutxi gorabehera, HEN-ren arabera, inpugnazioak berrikusteko eta ebazteko prozesuak amaitu ondoren.

Fujimoriren laugarren saiakera

27 milioi perutar baino gehiago egon dira deituta hauteskunde hauetara, atzerrian bizi diren 1.200.000 herritarrak barne,  eta haiei esker 2026-2031 aldirako presidentea aukeratuko da, ezegonkortasun politikoak markatutako hamarkada baten ostean.

Garaipena lortuz gero, Fujimorik laugarren saiakeran lortuko luke Presidentetza, 2011ko, 2016ko eta 2021eko bigarren itzulietan galdu eta gero. Gainera, fujimorismoaren itzulera ekarriko luke boterera, Alberto Fujimori Presidentetzatik atera eta 26 urtera.

Izan ere, hautagaiak bere aitaren legatuaren aldarrikapenean oinarritu du bere kanpainaren zati handi bat. Aita 1990etik 2000ra bitartean egon zen kargoan, eta bera bezala gobernatuko duela agindu du alabak. Hura babesten dutenen esanetan, Alberto Fujimorik herrialdearen hazkundea ahalbidetu zuten egonkortasun ekonomikoaren eta komertzialaren oinarriak finkatu zituen, eta aldi berean Sendero Luminoso eta Movimiento Revolucionario Túpac Amaru talde subertsiboak suntsitu zituen.

Peru Hauteskundeak Politika

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