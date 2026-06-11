Fujimori vuelve a situarse por delante de Sánchez en la recta final del escrutinio de las presidenciales en Perú
La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha vuelto a situar por delante del izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas este domingo, cuando ya se ha contabilizado el 98,2 % de las actas.
Según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori alcanza el 50,001 % de los votos válidos, con más de 9,03 millones de sufragios, frente al 49,999 % obtenido por Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien suma una cifra prácticamente idéntica de votos. La diferencia entre ambos aspirantes es de unos cientos de sufragios, en una de las contiendas electorales más ajustadas de la historia reciente del país.
El resultado supone un giro respecto a la tendencia observada en los días posteriores a la votación, cuando Sánchez llegó a acumular una ventaja cercana a los 42 000 votos. Sin embargo, el avance del escrutinio de los votos emitidos en el extranjero, donde Fujimori cuenta con un mayor respaldo, permite a la candidata conservadora revertir la situación y recuperar el liderazgo.
El resulatdo no es definitivo, ya que aún quedan por contabilizar casi el 2 % de los votos, correspondientes principalmente a sufragios emitidos en el exterior y a actas impugnadas, muchas de ellas procedentes de Lima, ciudad donde Fujimori también mantiene ventaja. Por ello, todo apunta a que podría imponerse por un estrechísimo margen y convertirse en la próxima presidenta de Perú.
En cualquier caso, los resultados oficiales de la segunda vuelta no se conocerán hasta dentro de aproximadamente 30 días, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una vez concluyan los procesos de revisión y resolución de impugnaciones.
Cuarto intento de Fujimori
Más de 27 millones de peruanos, incluidos alrededor de 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, han sido convocados a las urnas para elegir al presidente del país para el período 2026-2031, tras una década marcada por la inestabilidad política, durante la cual Perú ha tenido ocho presidentes debido a una sucesión de destituciones impulsadas por el Parlamento.
De confirmarse su victoria, Fujimori alcanzaría la Presidencia en su cuarto intento, después de haber sido derrotada en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021. Además, supondría el regreso del fujimorismo al poder 26 años después de la salida de Alberto Fujimori de la Presidencia.
De hecho, la candidata ha basado gran parte de su campaña en la reivindicación del legado de su padre, quien estuvo en el cargo entre 1990 y 2000, y ha prometido gobernar como él. Según sus partidarios, Alberto Fujimori asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en las últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Fujimori padre dimitió en 2000, en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.
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