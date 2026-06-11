Europako Banku Zentralak interes-tasak 0,25 puntu igo ditu eta ia hiru urteko diru-politika egonkorrari amaiera eman dio
Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak maiatzeko inflazioaren gorakadari erantzun dio, % 3,2ra igo baita, energiak bultzatuta, eta interes-tasak % 2,25ean utzi ditu.
Europako Banku Zentralak interes-tasak 25 puntu igo ditu euroguneko bankuen gordailuetarako, % 2,25era arte, ia hiru urtez diruaren prezioa aldatu gabe egon ondoren. Irango gerrak eragindako energiaren garestitzeak inflazioa bultzatu du.
“Ekialde Hurbileko gerra inflazioaren gaineko presioa sortzen ari da”, adierazi du erakundeak Gobernu Kontseiluaren bileraren ostean. “Interes-tasak igotzeko erabakia egokia da gatazkaren bilakaera posiblea eta horrek epe ertainean euroguneko aurreikuspenetan izan dezakeen eragina aztertzen dituzten hainbat eszenatokitan”.
Europako Banku Zentralak 2023ko irailaren 14an igo zuen diruaren prezioa azken aldiz, 25 puntu gehituta eta erreferentzia-tasa % 4ra eramanez. Erabaki horrekin amaitutzat eman zuen inflazioari aurre egiteko hasitako gogortze-zikloa.
Erabaki hartatik aurrera, banku zentralak interes-tasak aldatu gabe mantendu zituen ia hiru urtez, inflazioaren pixkanakako moteltze testuinguruan, nahiz eta energiari eta tentsio geopolitikoei lotutako gorakadak izan.
Inflazioa bizkortzen ari da
Maiatzeko inflazioaren datuaren arabera, prezioak % 3,2ra igo ziren, aurreko hilabetearekin alderatuta bi hamarren gehiago, Eurostatek emandako datu aurreratuen arabera.
Igoera horren eragile nagusia energia izan da, haren prezioak % 10,9 igo baitira urtearteko tasan.
Erabaki honekin, Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak berriro ireki du interes-tasen doikuntza-zikloa, merkatuei adi, prezioen kontrolaren eta euroguneko hazkunde ekonomikoaren moteltze-arriskuaren arteko orekaro nola eutsiko dion aztergai.
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