MEDIKUEN GATAZKA
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Sumar: "Estatutu markoak ekarri behar dituen hobekuntzen aurrean oposizioaren buru jartzea erabaki du Osasun sailburuak"

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Jon Hernandez Sumarrek Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak nabarmendu duenez, Alberto Martinez sailburua "sindikatuetako baten aldarrikapen zehatz batean tematzen ari da: Estatutu propioa izatea". 

Sumar Medikuak Eusko Legebiltzarra Politika

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Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasun arloko gatazkaren aurrean Ministerioak eta Jaurlaritzak egindako kudeaketak kritikatu ditu Laura Garridok

Euskadiko Alderdi Popularraren buruak azaldu duenez, Ministerioak ez du egin beharrekoa egin, baina Jaurlaritzak badu nahikoa eskumen arazoari aurre egiteko. Horrez gain, argitu duenez, itunpeko osasun-zerbitzuetara jotzea ez da neurri berri bat, 2009tik dekretu batean jasotako eskubidea baizik. Ziurtatu duenez, Osakidetzan arazo estrukturalak daude, besteak beste, mediku eskasiari aurrez heldu ez zaiolako.

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