ETA-KO PRESOAK

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Joseba Azkarraga: "Ez dago inolako amnistia prozesurik, espetxeetako araudiaren aplikazio soila baizik"

18:00 - 20:00
Joseba Azkarraga, gaur goizean, Radio Euskadin.
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EITB

Azken eguneratzea

ETAko presoen eskubideen aldeko Sare mugimenduaren bozeramaileak euskal Espetxe Batzordeak egiten ari diren lana defendatu du. ETAk indarkeria behin betiko utzi zuenetik 15 urte igaro direnean, konfrontazio aroa itxi beharko litzatekeela uste du, bizikidetza handiagoko etapa bati ekiteko, betiere indarkerien biktimen mina "erabat errespetatuz". 

Presoak Espetxeak Giza eskubideak Terrorismoaren biktimak Politika

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Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Osasun arloko gatazkaren aurrean Ministerioak eta Jaurlaritzak egindako kudeaketak kritikatu ditu Laura Garridok

Euskadiko Alderdi Popularraren buruak azaldu duenez, Ministerioak ez du egin beharrekoa egin, baina Jaurlaritzak badu nahikoa eskumen arazoari aurre egiteko. Horrez gain, argitu duenez, itunpeko osasun-zerbitzuetara jotzea ez da neurri berri bat, 2009tik dekretu batean jasotako eskubidea baizik. Ziurtatu duenez, Osakidetzan arazo estrukturalak daude, besteak beste, mediku eskasiari aurrez heldu ez zaiolako.

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