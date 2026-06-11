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Joseba Azkarraga: "Para nada hay un proceso de amnistía, sino simplemente la aplicación de la normativa penitenciaria"

18:00 - 20:00
Joseba Azkarraga, esta mañana, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Joseba Azkarraga: "Ez dago inolako amnistia prozesurik, espetxeetako araudiaren aplikazio soila baizik"
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EITB

Última actualización

El portavoz del movimiento Sare por los derechos de los presos y presas de ETA, defiende la labor que están realizando las Juntas Penitenciarias vascas y opina que tras 15 años del cese definitivo de violencia por parte de ETA se debería ir cerrando una etapa de confrontación, para comenzar otra de mayor convivencia, siempre desde el "profundo respeto" al dolor de las víctimas de las violencias. 

Presos Cárceles Derechos humanos Víctimas del terrorismo Política

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