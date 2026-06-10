AEBk Plus Ultrako akziodun baten komunikazioak nola lortu zituen argitzeko eskatu du Zapaterok
Abokatuaren esanetan, AEBren eta Espainiaren arteko informazio-trukeak "arrazoizko zalantzak" sortzen ditu berme prozesalen errespetuan.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren defentsak AEBk Rodolfo Reyes Plus Ultrako akziodunaren komunikazioak "nola" jaso zituen argitzea eskatu du. Izan ere, mezu horiek gako izan dira buruzagi sozialista ohia Audientzia Nazionalean inputatzeko.
Idazki batean, Victor Moreno Catena Zapateroren abokatuak "arrazoizko zalantzak" azaldu ditu komunikazio horien benetakotasunari buruz. Horrekin batera, zalantzan jarri du mezuak nola lortu, irauli, zaindu edo eskuratu dituzten, baita polizia-organoen artean informazio hori nola trukatu den ere, "esku-hartze judizial ezagunik gabe".
Hori dela eta, Plus Ultra auziko instruktore Jose Luis Calama epaileari eskatu dio zabal dezala AEBko agintariei aste honetan egindako nazioarteko lankidetza juridikorako eskaera, komunikazio horiek "Espainiako prozesu penalean frogabide gisa" erabiltzeko baimena eman dezaten, eta ez bakarrik instrukzio fasean dagoen ikerketa bitarteko gisa.
Epaileak, defentsen baliogabetasun-eskaeren aurrean aurrea hartuta, urrats hori eman zuen balizko epaiketa batean komunikazio horien "baliozkotasuna" bermatzeko.
Zapateroren defentsak mahai gainean jarri ditu "defentsa-eskubidea gauzatzeko baldintzei buruzko zalantza legitimoak eta zailtasun larriak", Venezuelako enpresariaren komunikazioak lortzeak eragin zuen polizia-jarduerari buruzko "ia informaziorik eman ez denean".
Homeland Security Investigations (HSI) AEBko agentziak Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalaren Unitate Zentralari (UDEF) bidali zizkion WhatsAppeko mezuak joan den martxoan, AEBko gobernu-agentzia horrek 2021ean "hasiera batean kontrabandora bideratutako" esku-hartze batean lortu eta bost urtera.
Epailearen autoaren arabera, HSIk uste zuen material horrek "garrantzia" izan zezakeela Plus Ultra kasuari buruzko Espainiako ikerketarako, baina defentsak azpimarratu du ez duela "horri buruzko dokumentaziorik eta informaziorik".
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