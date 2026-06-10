Caso Plus Ultra
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Zapatero pide aclarar cómo Estados Unidos logró las comunicaciones de un accionista de Plus Ultra

Su abogado dice que el intercambio de información entre EE. UU. y España plantea "dudas razonables" en el respeto a las garantías procesales.
(Foto de ARCHIVO) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Zapatero ha sido citado por el Partido Popular para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra, por ello el PP ha pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra. Eduardo Parra / Europa Press 02/3/2026
Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Plus Ultrako akziodun baten komunikazioak nola lortu zituzten argitzeko eskatu du Zapaterok
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Agencias | EITB

Última actualización

La defensa del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "esclarecer las circunstancias" en las que EE. UU. accedió a las comunicaciones del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que han sido claves para la imputación del exlíder socialista en la Audiencia Nacional.

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, ha planteado en un escrito "dudas razonables" sobre la autenticidad de las comunicaciones, la obtención, volcado, custodia o acceso a las mismas, así como respecto al intercambio de esa información entre los órganos policiales, "sin intervención judicial conocida".

Por ello, ha solicitado al juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, que amplíe la solicitud de cooperación jurídica internacional a las autoridades estadounidenses cursada esta semana para que autoricen el uso de esas comunicaciones como "medio de prueba en el proceso penal español" y no solo como medio de investigación en fase de instrucción.

El juez, que se adelantaba así ante posibles peticiones de nulidades de las defensas, dio este paso para garantizar la "eficacia" de estas comunicaciones en un eventual juicio.

La defensa de Zapatero pone encima de la mesa las "legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa", cuando "no se ha proporcionado prácticamente información" sobre la actuación policial que derivó en la obtención de las comunicaciones del empresario venezolano.

Sus mensajes de WhatsApp fueron aportados por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de marzo, cinco años después de que esta agencia gubernamental estadounidense los obtuviese, en 2021, en una intervención "inicialmente orientada a contrabando".

El auto del juez aludía a que la HSI consideró que este material podía "tener relevancia" para la investigación española sobre el caso Plus Ultra, si bien la defensa subraya que no tiene "documentación e información al respecto que pueda contrastar".

¿Qué es el ‘caso Plus Ultra’ y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?
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