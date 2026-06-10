Laura Garridok Ministerioaren nahiz Jaurlaritzaren kudeaketa kritikatu ditu, osasun arloko arazoaren aurrean
Euskadiko Alderdi Popularreko buruak azaldu duenez, Ministerioak ez du bere lana egin, baina Jaurlaritzak badu nahikoa eskumen arazoari aurre egiteko. Horrez gain, argitu duenez, itundutako zerbitzua jasotzeko aukera ez da neurri berri bat, 2009tik dekretu batean jasotako eskubidea baizik. Ziurtatu duenez, Osakidetzan arazo estrukturalak daude, besteak beste, mediku eskasiari aurrez heldu ez zaiolako.
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Pradalesek Espainiako Gobernuari ohartarazi dio: "Gobernatzea ez da irautea soilik"
Lehendakariak egonkortasun politikoa eta lankidetza defendatu ditu Euskadik aurrera egiteko: uztaila baino lehen transferitzeke dauden eskumenak ixtea eskatu du, eta ohartarazi du ustezko ustelkeria kasuak ezin direla aitzakia izan gobernatzeari uzteko.
Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari eraso egin diote Alde Zaharrean
Maya onik dago, eta Iruñeko Udaltzaingoaren iturrien arabera, oraingoz ez dute inor atxilotu.
EAJk inkestetan lider izaten jarraitzen duela erantzun dio Ansolak Otegiri, herritarren beharrei "erantzuna ematen dielako"
Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak Arnaldo Otegiren hitzei erantzun die gaur Radio Euskadin, eta Aitor Esteban ez duela "batere urduri" ikusten esan du. EAJk inkestetan lider izaten jarraitzen duela defendatu du, herritarren beharrei "erantzuten" dielako. Bestalde, Bilboko etorkizuneko erronkei aurre egiteko Mikel Hidalgo hautagai "perfektua" dela esan du Ansolak.
Donostia Europako hiri "oparo eta zoriontsuena izatea" du helburu Jon Insaustik
Hiriak eta hiritarrek etorkizunean izango dituzten beharrei buruz hausnarketa egin du Donostiako Udalak Victoria Eugenia antzokian, Donostiarra 2040 Topera! izenburuarekin. Jon Insausti alkateak onartu du "donostiarrek donostiarrontzat egindako hiria" lortzea dutela erronka nagusi.
Marlaskak esan du Nafarroako Unibertsitatean izandako istiluen osteko polizia-operazioa "proportzionala" izan dela
Josu Estarrona EH Bilduren senatariak egindako galdera bati erantzunez, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak esan du joan den astean Nafarroan egindako polizia-operazioa "egokia eta proportzionala" izan zela, "2025eko urriaren 30ean Nafarroako Unibertsitatearen inguruan Vito Quilesen ekitaldi baten aurka izandako istiluengatik". Guztira, 28 pertsona atxilotu zituzten.
Mojtar Lebuehi, saharar herriaren ordezkaria Euskadin: "Droneek hildako asko eragin dituzte azken gerra honetan"
Marokok Fronte Polisarioko hiru kide hil zituen joan den igandean, haien autoari droneekin eraso eginez. Horietako bat Lahbib Abdulaziz zen, Frontearen buruzagietako bat eta Mohamed Abdulaziz presidente sahararraren semea. Erasoa, gainera, NBEren Sahararako ordezkaria Tindufeko kokaguneak bisitatzen ari zen egun berean gertatu zen.
Bizkaiko garraio publikoen artean egindako aldaketak doakoak izango dira 2027an
Lehen fasea 2026ko urriaren 1ean hasiko da, Metro Bilbaoren eta Euskotrenen arteko proba pilotu batekin. Era berean, lurraldea 5 gunetik 3ra pasako da, eta horrek egungo tarifa-sistema sinplifikatzea ahalbidetuko du.
Eusko Jaurlaritzak 70 milioi eskaini ditu medikuen lan-baldintzak eta soldatak hobetzeko
Alberto Martinez Osasun sailburuak Euskadiko osasun profesionalekin egindako negoziazioen aurrerapenak azpimarratu ditu, eta Estatutu Marko berriaren tramitazioan Osasun Ministerioak egindako kudeaketa kritikatu du.
Otegi, Enplegu Publikoaren Legeaz: "Akordio eza ez da aukera bat"
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak esan du "denbora irabazi" nahi izan dutela, euskararen legean negoziatzen jarraitu ahal izateko. Espainiako ustelkeria kasuen inguruan esan du "zalantzarik gabe borrokatu" behar dela, baina, haren ustez, funtsean helburu politiko batek eragin ditu operazioak: "PSOE hau" eta Pedro Sanchezek osatu duen ezkerreko aliantza suntsitzea.