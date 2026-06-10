Laura Garrido critica la gestión tanto del Ministerio como del Gobierno Vasco ante el problema sanitario

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".