ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Laura Garrido critica la gestión tanto del Ministerio como del Gobierno Vasco ante el problema sanitario

Laura Garrido PP Euskadi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laura Garridok Ministerioaren nahiz Jaurlaritzaren kudeaketa kritikatu du, osasun arloko arazoaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

Según la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, el Ministerio no ha hecho su trabajo, pero el Gobierno Vasco tiene competencias suficientes para hacer frente al problema. Ha aclaro que la posibilidad de recibir atención en centros concertado no es una medida nueva, sino un derecho recogido en un decreto de 2009. Ha asegurado que en Osakidetza hay problemas estructurales, entre otros motivos, porque no se ha abordado a tiempo la escasez de médicos.

PP Vasco Osakidetza Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola responde a Otegi que el PNV sigue siendo líder en las encuestas “porque da respuesta” a las necesidades de los vascos

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha respondido hoy en Radio Euskadi a las palabras de Arnaldo Otegi, asegurando que no ve "para nada nervioso" a Aitor Esteban, y ha defendido que el PNV sigue siendo líder en las encuestas porque "da respuesta" a las necesidades de los vascos. Por otro lado, Ansola asegura desde el PNV consideran que Mikel Hidalgo es el candidato “perfecto” para afrontar los retos de futuro de Bilbao.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mojtar Leboihi, representante del pueblo saharaui en Euskadi: “Ya llevamos muchos muertos con drones en esta última guerra”

Marruecos mató el pasado domingo a tres miembros del Frente Polisario, atacando con drones el coche en el que viajaban. Uno de ellos era Lahbib Abdulaziz, destacado dirigente del Polisario e hijo del que fue presidente saharaui Mohamed Abdulaziz. El ataque se produjo, además, el mismo día en el que el representante de la ONU para el Sáhara visitaba los campamentos de Tinduf.

Cargar más
Publicidad
X