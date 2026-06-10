Laura Garrido critica la gestión tanto del Ministerio como del Gobierno Vasco ante el problema sanitario
Según la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, el Ministerio no ha hecho su trabajo, pero el Gobierno Vasco tiene competencias suficientes para hacer frente al problema. Ha aclaro que la posibilidad de recibir atención en centros concertado no es una medida nueva, sino un derecho recogido en un decreto de 2009. Ha asegurado que en Osakidetza hay problemas estructurales, entre otros motivos, porque no se ha abordado a tiempo la escasez de médicos.
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El lehendakari ha defendido la estabilidad política y la colaboración como bases del progreso de Euskadi, ha reclamado cerrar antes de julio las transferencias pendientes y ha advertido de que los casos de presunta corrupción no pueden servir de excusa para dejar de gobernar.
Agreden al exalcalde de Pamplona Enrique Maya en el Casco Antiguo
Maya no ha sufrido daños y según fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, por el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos.
Ansola responde a Otegi que el PNV sigue siendo líder en las encuestas “porque da respuesta” a las necesidades de los vascos
El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha respondido hoy en Radio Euskadi a las palabras de Arnaldo Otegi, asegurando que no ve "para nada nervioso" a Aitor Esteban, y ha defendido que el PNV sigue siendo líder en las encuestas porque "da respuesta" a las necesidades de los vascos. Por otro lado, Ansola asegura desde el PNV consideran que Mikel Hidalgo es el candidato “perfecto” para afrontar los retos de futuro de Bilbao.
Jon Insausti se marca como propósito que Donostia sea la ciudad "más feliz y próspera" de Europa
El Ayuntamiento de San Sebastián ha reflexionado sobre las necesidades futuras de la ciudad y de sus ciudadanos, en un acto realizado en el teatro Victoria Eugenia, bajo el título Donostiarra 2040 Topera! El alcalde, Jon Insausti, ha reconocido que el reto principal es conseguir una ciudad hecha "por los donostiarras para los donostiarras".
Marlaska dice que la operación policial tras los disturbios en la Universidad de Navarra ha sido "proporcional" ante unos "hechos graves"
En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la operación policial desarrollada en Navarra la semana pasada, y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles (acto que había sido previamente suspendido), fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".
Mojtar Leboihi, representante del pueblo saharaui en Euskadi: “Ya llevamos muchos muertos con drones en esta última guerra”
Marruecos mató el pasado domingo a tres miembros del Frente Polisario, atacando con drones el coche en el que viajaban. Uno de ellos era Lahbib Abdulaziz, destacado dirigente del Polisario e hijo del que fue presidente saharaui Mohamed Abdulaziz. El ataque se produjo, además, el mismo día en el que el representante de la ONU para el Sáhara visitaba los campamentos de Tinduf.
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El Gobierno Vasco ofrece 70 millones anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal médico
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado los avances en la negociación con los profesionales sanitarios de Euskadi, al tiempo que ha criticado la gestión del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo Estatuto Marco.
Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir", responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez.