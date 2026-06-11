MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA
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Ezohiko Munduko Txapelketa gaur hasiko da: 48 selekzio, hiru herrialde eta 104 partida

Ikusminaren eta polemikaren erdian hasiko da gaur txapelketa: zaleek, epaileek eta selekzio parte-hartzaile batzuek Estatu Batuetan sartzeko arazoak salatu dituzte.

FOTODELDÍA MEX5454. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 10/06/2026.- Aficionados posan este miércoles a las afueras del estadio Ciudad de México a un día de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica. EFE/Mario Guzmán

Zaleak, Futbol txapelketaren hasieraren zain. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

2026ko Munduko Kopa Mexiko Hiriko Azteca estadioan hasiko da, Mexiko eta Hegoafrikaren arteko hasierako partidarekin. 

Irekiera ekitaldia Euskal Herriko 19:30ean hasiko da eta txapelketako lehen partida 21:00etatik aurrera izango da. 

Partidak Mexikoko estadio historikoa munduko futbolaren erdigunera itzuliko du, Diego Armando Maradonaren ibilbideko unerik gogoratuenetako bat izan eta lau hamarkada geroago.

Lehen aldiz, Munduko Txapelketa hiru herrialdek batera antolatuko dute: Estatu Batuak, Mexiko eta Kanada. Gainera, 48 selekziok parte hartuko dute, inoiz baino gehiago, eta 104 partida jokatuko dira, txapelketaren historian inoiz ikusi ez diren zifrak.

Curazao munduko azken fasea jokatu duen herrialderik txikiena izango da, eta Cabo Verdek, Jordaniak eta Uzbekistanek ere debuta egingo dute nazioarteko futbolaren txapelketa nagusian.

Lionel Messik, Cristiano Ronaldok eta Neymarrek Munduko Kopa batean azken aldiz parte hartuko dute, Espainia, Frantzia, Ingalaterra eta Portugalekin batera Argentina faboritoen artean kokatzen duen txapelketa batean.

Lehiaketa uztailaren 19an amaituko da New Yorken, eta finalean FIFAk planeta osoan milioika ikusle biltzea espero du.

Polemikak

Kirol arloaz haratago, txapelketa eztabaidaz inguratuta hasi da. Ameriketako Estatu Batuek ezarritako sarrera murrizketen ondorioz, zale batzuei bisak bertan behera utzi dizkiete eta parte-hartzaile batzuek herrialdera sartzeko arazoak salatu dituzte.

Kasurik aipagarriena Omar Artan epaile somaliarrarena da, 2025eko Afrikako epaile onena izendatua. Ezin izango du txapelketan parte hartu, AEBko agintariek ez baitiote sartzen utzi.

Iraganeko Munduko Txapelketa handien oroitzapenarekin eta zelaitik kanpo galdera ugarirekin, Munduko Kopak hilabete bateko lehiaketa hasiko du, eta milaka milioi zaleren arreta bilduko du berriro.

Ameriketako Estatu Batuak Mexiko Kanada Gizartea

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