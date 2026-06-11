Comienza el Mundial que rompe moldes: 48 selecciones, tres países y 104 partidos
La Copa del Mundo de 2026 echa a andar en el estadio Azteca de Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
La ceremonia de apertura será a las 19:30 horas (hora de Euskal Herria) y el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.
El encuentro devolverá al histórico recinto mexicano al centro del fútbol mundial, cuatro décadas después de albergar algunos de los momentos más recordados de la carrera de Diego Armando Maradona.
Por primera vez, el Mundial estará organizado conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, la competición amplía su número de participantes hasta las 48 selecciones y alcanzará los 104 encuentros, cifras nunca vistas en la historia del torneo.
La ampliación del campeonato permitirá la presencia de nuevas selecciones. Curazao se convertirá en el país más pequeño y menos poblado que haya disputado una fase final mundialista, mientras que Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán también debutarán en la máxima competición del fútbol internacional.
Otro de los focos de atención estará en varias de las grandes estrellas de la última generación. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar afrontan una cita que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, en un torneo que vuelve a situar a Argentina entre las principales favoritas junto a España, Francia, Inglaterra y Portugal.
La competición culminará el 19 de julio en Nueva York, donde se disputará una final que la FIFA espera que vuelva a congregar a una audiencia multimillonaria en todo el planeta.
Polémicas
Más allá del aspecto deportivo, el campeonato ha comenzado rodeado de controversia. Las restricciones de entrada aplicadas por Estados Unidos han provocado que algunos aficionados vean cancelados sus visados y que varios participantes hayan denunciado dificultades para acceder al país.
Entre los casos más destacados figura el del árbitro somalí Omar Artan, considerado uno de los mejores colegiados africanos de 2025, que no podrá participar en el torneo tras la negativa de las autoridades estadounidenses a permitir su entrada. También algunas selecciones han denunciado controles especialmente exhaustivos durante sus desplazamientos.
Con el recuerdo de los grandes Mundiales del pasado y numerosos interrogantes fuera del terreno de juego, la Copa del Mundo inicia un mes de competición que volverá a concentrar la atención de miles de millones de aficionados.
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