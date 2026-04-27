Auzitegi Nazionalak gaur erabakiko du Pujol epaitu ala dementziagatik erantzukizun penalik gabe utzi
Epaiketatik kanpo uztea erabakitzen badu, Pujol Auzitegi Nazionaletik joan ahal izango da, inolako erantzukizun penalik gabe, eta gainerako akusatuak galdekatuko dituzte, hala nola Jordi semea.
Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia Auzitegi Nazionalean dago deituta astelehen honetan, Andorran ezkutatutako dirutzagatik epaitzeko, eta auzitegiak gaur erabakiko du deklaratzeko eta prozesu penalari aurre egiteko moduan dagoen, auzitegiko mediku batek aztertu ostean.
Auzitegi Nazionalak epaiketa telematikoki jarraitzeko aukera eman dion Pujoli orain arte, baina gaur auzitegira joatera deitu du bertako medikuak azter dezan, San Fernando de Henaresen (Madril) duen egoitzan, akusatuen deklarazioen txanda hasi baino lehen.
Azterketa forentsearen ondoren, Ricardo De Prada magistratua buru duen auzitegiak erabakiko du ea Jordi Pujol, 95 urtekoa eta azaroan auzitegiko medikuek arazo kognitiboak egiaztatu zizkiotena, epaiketari aurre egiteko moduan dagoen edo, aitzitik, haren aurkako auzia artxibatu behar den, "gerora sortutako dementziagatik".
Auzitegiak auzibidetik ateratzea erabakitzen badu, Pujol Auzitegi Nazionaletik joan ahal izango da, inolako erantzukizun penalik gabe, eta akusatuen galdeketari ekingo diote. Jordi seme zaharrenak deklaratuko du ziurrenik, Fiskaltzaren arabera bera baitzen enpresaburuen legez kanpoko komisioen eta familia ondarearen kudeatzaile nagusia.
Auzitegiak erabakiko balu Generalitateko presidente ohiaren aurkako epaiketak aurrera jarraitu behar duela, gaur goizeko saioa galdeketarekin hasiko litzateke, eta bertan ez deklaratzeko edo egiten zaizkion galderen zati bati bakarrik erantzuteko eskubidea izango luke.
Pujol Auzitegi Nazionalera joatera behartzeko erabakiak hautsak harrotu ditu alderdi independentisten artean (Juntsek eta ERCk "eskarniotzat" jo dute), eta Salvador Illa Generalitateko presidenteak "fede onez" jokatzeko eskatu zion Auzitegi Nazionalari.
Fiskaltzak 9 urteko kartzela-zigorra eskatu du Jordi Pujolentzat, familiak Andorran ezkutatuta zuen dirutzaren jatorria ustela zela iritzita. Azaroan, epaiketaren hasieran, defentsak errugabetzea eskatu zuen, pneumonia baten ondorioz ospitaleratuta egon eta egun gutxira.
Jordi Pujoli, 1980tik 2003ra Generalitateko presidente izan zenari, legez kanpoko elkarte bat osatzea leporatzen diote, zazpi seme-alabekin eta jada hilda dagoen emaztearekin batera, esleipen eta kontratu publikoen truke CDCtik gertuko enpresarien legez kanpoko komisioak eskuratzeko.
