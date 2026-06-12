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EAJk Ipar Euskal Herrirako bere marka berritu du: Le Parti Basque

Aitor Estebanek Bidarten adierazi duenez, nomenklatura berri honek alderdiaren "balioak eta ideologia abertzale eta zentrokoa hobeto ordezkatzen ditu".

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el presidente del IBB, Pantxoa Bimboire, y el alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la tambiñen jeltzale Graxiana Mirande, en un acto de Bidart, en Iparralde REMITIDA / HANDOUT por EAJ-PNV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/6/2026

Aitor Esteban EAJko EBBko presidentea, Pantxoa Bimboire IBBko presidentea, Peio Etxeleku Kanboko alkatea eta Graxiana Mirande jeltzalea Bidarten egindako ekitaldi batean. Argazkia: EuropaPress

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Agentziak | EITB

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Euzko Alderdi Jeltzaleak (EAJ) Le Parti Basque Ipar Euskal Herrirako marka berria aurkeztu du ostiral honetan Bidarten. Hala, "nazionalista" terminoa alde batera utzi du, jeltzaleekin "zerikusirik ez duten mugimendu frantsesak gogora” ekartzen duelakoan. "Demokratak gara, beti izan dugu argi indarkeriaren aurka gaudela, giza eskubideen alde eta bokazio europazalearekin", nabarmendu du Aitor Esteban EAJren Euzkadi Buru Batzarreko (EBB) presidenteak.

Pantxoa Bimboire Haritschelhar Ipar Buru Batzarreko (IBB) presidentearekin, Peio Etxeleku Iparraldeko Elkargoko presidenteorde eta Kanboko alkatearekin eta Graxiana Mirande Bec EAJren Ipar Euskal Herriko Lurralde Batzarreko lehendakariordearekin batera izan da Aitor Esteban Bidarten marka aldaketa aurkezten, Parti Nationaliste Basque (PNB) izena atzean utzita.

EAJko buruaren hitzetan, Le Parti Basquek "hobeto ordezkatzen ditu alderdiaren balioak eta ideologia abertzalea eta zentrokoa Ipar Euskadin". "Markaren aldaketak Ipar Euskal Herriko gizartera gehiago hurbiltzeko borondateari erantzuten dio, dei bat, zubi bat, gure arima eta helburuak alderdi gisa mantenduz", esan du.

Estebanen ustez, aurreko markako "nationaliste" hitzak "pertsona askorentzat beraiekin zerikusirik ez duten mugimendu frantsesak ekartzen zituen gogora". EAJ "demokrata" dela azpimarratu du, eta beti egon dela indarkeriaren aurka eta giza eskubideen alde, eta "bokazio europeistari" eutsiko diola erantsi du.

EAJ-PNV Iparralde Politika

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