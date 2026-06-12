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El PNV presenta su nueva marca para Iparralde: Le Parti Basque

Aitor Esteban asegura en Bidart que esta nueva nomenclatura "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro" del partido.
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el presidente del IBB, Pantxoa Bimboire, y el alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la tambiñen jeltzale Graxiana Mirande, en un acto de Bidart, en Iparralde REMITIDA / HANDOUT por EAJ-PNV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/6/2026
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el presidente del IBB, Pantxoa Bimboire, y el alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la tambiñen jeltzale Graxiana Mirande, en un acto de Bidart, en Iparralde. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: EAJk Iparralderako marka berria aurkeztu du: Le Parti Basque
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Agencias | EITB

Última actualización

El PNV ha presentado este viernes en Bidart su nueva marca para Iparralde, Le Parti Basque, con la que prescinde el término "nacionaliste" por "evocar para muchas personas movimientos franceses que nada tienen que ver" con los jeltzales. "Somos demócratas, siempre hemos tenido claro que estamos contra la violencia, a favor de los derechos humanos y con vocación europeísta", ha destacado el presidente del EBB, Aitor Esteban.

Esteban, acompañado del presidente del IBB, Pantxoa Bimboire Haritschelhar, el vicepresidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la vicepresidenta de la Asamblea Territorial de EAJ en Ipar Euskadi, Graxiana Mirande Bec, ha participado en un acto en Bidart, para presentar el cambio de marca en Iparralde, dejando de lado la marca Parti Nationaliste Basque (PNB).

El líder del PNV ha destacado que Le Parti Basque "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro del partido en Ipar Euskadi". "El cambio en la marca responde a una voluntad de mayor acercamiento hacia la sociedad de Iparralde, una llamada, un puente, manteniendo nuestra alma y nuestros objetivos como partido", ha asegurado.

Esteban ha explicado que la palabra "nationaliste" de la anterior nomenclatura, "evocaba para muchas personas a movimientos franceses que nada tienen que ver" con ellos, que son "demócratas" y siempre han estado en contra de la violencia, a favor de los derechos humanos, y ha mantenido su "vocación europeísta".

EAJ-PNV Iparralde Política

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