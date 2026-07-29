La Confederación Española de Policías (CEP) acusa al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, de actuar con "irresponsabilidad, frivolidad institucional y con escasa preocupación por la seguridad real de los ciudadanos" por asegurar que la Policía Nacional se extralimitó en sus funciones por detener en Bilbao a dos presuntos agresores de un joven seguidor de la selección española.

El sindicato lamenta que Zupiria considere que "el problema no son quienes atacaron en grupo a un ciudadano por portar símbolos de España", sino que "lo intolerable parece ser que la Policía Nacional los haya detenido".

Además, insiste en que la Policía Nacional "no ha invadido ningún territorio extranjero ni necesita solicitar autorización al Gobierno Vasco" para recibir una denuncia, investigar un delito y poner a sus presuntos responsables a disposición judicial.

Por todo ello, exige a Zupiria que rectifique públicamente y que deje de "utilizar la seguridad ciudadana como instrumento de confrontación política".

Incomodar al PNV

La CEP aclara que los policías nacionales "no van a mirar hacia otro lado” cuando una víctima acuda a pedir auxilio "ni van a abandonar una investigación porque a un consejero del PNV le incomode políticamente quién practica las detenciones".

También apunta que "ningún acuerdo de una Junta de Seguridad interpretado bajo el prisma de la conveniencia política" va a convertir a los agentes de ese cuerpo en Euskadi en "meros expedidores de documentos de identidad".

El sindicato señala que con sus palabras Zupiria "no ha buscado coordinación, sino un titular", al tiempo que precisa que sus críticas no se dirigen a la Ertzaintza ni a los ertzainas, de los que ha dicho que "bastante tienen con soportar las contradicciones de un responsable político".