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EH Bildu considera “preocupante” que algunas instituciones hayan “retrocedido” en sus perfiles lingüísticos

Según ha explicado la coalición abertzale, la Diputación foral de Gipuzkoa ha rebajado el número de plazas con el perfil acreditado del 89 % al 66 % en su última OPE, mientras que en la Diputación de Bizkaia se ha pasado del 85 % al 54 %, "probablemente debido al impacto de la ofensiva". 

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria. Foto: EH Bildu
Euskaraz irakurri: "Kezkagarria" da EH Bilduren arabera, hainbat erakundek hizkuntza eskakizunetan "atzera egitea"
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EITB

Última actualización

EH Bildu ha considerado "preocupante" que la ofensiva contra el euskera haya provocado que algunas instituciones hayan "retrocedido" en la exigencia de perfiles lingüísticos en las últimas Ofertas Públicas de Empleo (OPE), del 89 % al 66 % en el caso de la Diputación de Gipuzkoa y del 85 % al 54 % en Bizkaia.

En opinión del parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria esa reducción de plazas con perfil acreditado se debe "probablemente al impacto de la ofensiva" contra el euskera.

Aztiria ha explicado que estas decisiones se tomaron antes de la reforma de la Ley de Empleo Público, ya que el decreto que debe desarrollar la modificación de la ley está aún por elaborar. Sin embargo, considera que es "una tendencia preocupante".

"Por un lado, porque supone un retroceso en el camino recorrido hasta ahora, ya que los puestos de trabajo que tenían perfil se retrasan; por otro lado, porque no se da continuidad al gran esfuerzo realizado durante años; y, por último, porque en la administración se retrocede de facto en la normalización del euskera y en la garantía de los derechos lingüísticos", ha añadido. 

EH Bildu Euskera Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Bizkaia Política

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